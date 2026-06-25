エミレーツ航空は、ブルガリとコラボレーションによる新アメニティキットを発表した。

ファーストクラスは春の温かみをテーマに、男性向けはチョコレートトーンのフェイクレザーにバーガンディのライニング、女性向けはシャンパンゴールドのメタリックフェイクレザーで内側はソフトブラッシュピンクを採用する。香水はブルガリの最高峰「Le Gemme」ハイパフュームライン30ミリリットル入りで、女性には砂漠の神秘からインスパイアされた「Sahare オードパルファン」、男性には人気の高い「Yasep オードパルファン」を提供。女性向けにはロイヤルゴールドのポケットミラーも付属する。

ビジネスクラスは夏の清涼感をテーマに、男性向けはチョコレートブラウンの生地にクールグレーのライニング、女性向けはバタークリームのフェイクレザーにソフトピンクのアクセントを採用。男性には「Bulgari Man Rain Essence オードトワレ」（グリーンティーとムスクの香り）、女性には「Omnia Crystalline オードトワレ」（ロータスフラワーとホワイトピオニーの香り）をそれぞれ旅行用5ミリリットルサイズで提供する。

両クラスとも、リサイクル素材を含むファブリックのバッグ、リサイクルコンテンツ製の折り畳みヘアブラシ、黒クラフト紙製の歯ブラシパッケージなど、責任ある調達を意識した素材を採用している。

エミレーツ航空とブルガリのコラボレーションは16年以上に及び、今回が第18弾となる。長距離路線を中心に提供する。