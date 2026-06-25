「どういうスタミナしてんすかね」日本も要注意！J屈指のレジェンド驚愕の超人は？ モロッコとブラジル、森保Jにとってより良い相手は…【W杯】
現地６月24日に開催された北中米ワールドカップのC組最終節で、モロッコがハイチとアトランタ・スタジアムで対戦。４−２で打ち合いを制した。ブラジル戦（１−１）とスコットランド戦（１−０）の結果を合わせ、勝点を７に伸ばしたが、同勝点のブラジルを得失点で３下回り、２位フィニッシュとなった。
モロッコを力強く牽引するのは、アシュラフ・ハキミだ。パリ・サンジェルマンでチャンピオンズリーグ（CL）２連覇に大きく貢献した27歳の右SBは、とにかくタフ。驚異のスタミナと戦術センスを背景に一人二役をこなす超人で、グループステージ全３試合にフル出場した。
『DAZN』の中継で解説を務めた南雄太氏は、「ハキミだけは絶対代えないですね。キャプテンでもあるし、監督からの期待や信頼が相当高いのが感じ取れますよね」と発言。替えの利かない存在だと絶賛した。
「CLの決勝をやってるから、彼が一番最後までシーズンをやってるわけじゃないですか。すぐ合流して、ワールドカップがほどなく始まって、グループリーグ３試合全部フルですからね。鉄人ですよね。どういうスタミナしてんすかね（笑）。プレースタイルがまた、とにかく上下動して負荷の高いことをやってるんですけど、全然それを感じさせないというか。リカバリー能力も多分、異常に高いんでしょうね」
ハキミを擁するモロッコは、決勝トーナメント１回戦でF組の１位と対戦する。オランダ、日本、スウェーデンのいずれかだ。
森保ジャパンとしては、王国ブラジルと前回４強のモロッコ、より良い相手はどちらか。44歳まで現役を続け、GKとしてJリーグ最多の666試合に出場した南氏は、苦笑交じりに「もはやどっちが良いのか正直分からないです。どっちも強いのは間違いないです。モロッコの方がより組織的でやってくるイメージですし、ブラジルの方はやっぱ強烈な個があるので、日本にとってどっちが良いのかは難しいところですね」と語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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モロッコを力強く牽引するのは、アシュラフ・ハキミだ。パリ・サンジェルマンでチャンピオンズリーグ（CL）２連覇に大きく貢献した27歳の右SBは、とにかくタフ。驚異のスタミナと戦術センスを背景に一人二役をこなす超人で、グループステージ全３試合にフル出場した。
「CLの決勝をやってるから、彼が一番最後までシーズンをやってるわけじゃないですか。すぐ合流して、ワールドカップがほどなく始まって、グループリーグ３試合全部フルですからね。鉄人ですよね。どういうスタミナしてんすかね（笑）。プレースタイルがまた、とにかく上下動して負荷の高いことをやってるんですけど、全然それを感じさせないというか。リカバリー能力も多分、異常に高いんでしょうね」
ハキミを擁するモロッコは、決勝トーナメント１回戦でF組の１位と対戦する。オランダ、日本、スウェーデンのいずれかだ。
森保ジャパンとしては、王国ブラジルと前回４強のモロッコ、より良い相手はどちらか。44歳まで現役を続け、GKとしてJリーグ最多の666試合に出場した南氏は、苦笑交じりに「もはやどっちが良いのか正直分からないです。どっちも強いのは間違いないです。モロッコの方がより組織的でやってくるイメージですし、ブラジルの方はやっぱ強烈な個があるので、日本にとってどっちが良いのかは難しいところですね」と語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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