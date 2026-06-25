レバンガ北海道の小川嶺オーナーが、新アリーナの建設について、北海道イエロースターズと共同でつくらない意向であることが分かりました。



プロバスケットボールチームのレバンガ北海道は６月２５日、新アリーナの建設について、小川嶺オーナーが、現時点でプロバレーボールチームの「北海道イエロースターズ」と共同でつくるつもりはない意向であることを明らかにしました。





レバンガの新アリーナ構想を巡っては２２日、候補地について、札幌市内４か所まで絞ったことを発表し、札幌市と連携しながらプロジェクトを進めていくとしています。一方、イエロースターズも新アリーナの建設を検討していて、２３日、クラブオーナーの「武ダＧＥＡＤ」武田幹郎社長は、「アリーナは１つでしっかりとレバンガさんと協調してやっていきたい」などと表明していました。レバンガ北海道によりますと、イエロースターズの表明について、小川オーナーに対する事前の連絡はなかったということです。札幌市の秋元市長は２５日、アリーナの建設について改めて見解を示しました。（秋元市長）「イエロースターズとは３月末に話をいただいたが、具体的なやり取りはしていないので、札幌市としてはあまり承知していない。安定的に札幌圏で１つの方向性にまずは持っていければと思っている」レバンガはアリーナを共同で使う可能性は否定しないものの、新アリーナ構想については主体的に進めていきたい考えです。