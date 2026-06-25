大谷翔平が握った配球の主導権　25歳捕手の“学びの機会”に…指揮官「彼のプライドを傷つけたとは思わない」

大谷は3回から配球の主導権を握るかたちとなった(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間6月24日、敵地でのツインズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、投手としては6回89球を投げ、5安打3失点8奪三振という内容で今季8勝目を挙げた。

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立ち上がりを無失点で終えた大谷だったが、2回、バッテリーを組んだダルトン・ラッシングとは呼吸が合わない場面が見られた。一死満塁の場面ではラッシングがパスボールを犯し、これはサインミスによるものだった。

『MLB公式サイト』は「ラッシングにとっての学びの機会に」と題した記事を掲載。この日の大谷の投球を振り返りながら「イニングが崩壊していくのをただ見過ごすのではなく、バッテリーは3回からオオタニがピッチコムのサイン出し（配球の決定）を完全にコントロールする形へと修正を図った」と伝え、3回以降は4者連続三振を奪うなど、6回まで8奪三振を記録した。

デーブ・ロバーツ監督は試合中、ダグアウトでラッシングと長い時間をかけて話し合い、精神的な支えになろうとした。記事では、大谷が配球の主導権を握ったことについて、ロバーツ監督が「彼のプライドを傷つけたとは思わない」と語ったことを紹介。