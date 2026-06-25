【ひらがなクイズ】夜ふかし・住まい・電車、全く違う3語に共通する2文字がわかる？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、不健康な行為、住環境、そして交通機関という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□や
た□□け
ちか□□
ヒント：翌朝まで一睡もせずに仕事や勉強を続ける状態。家の中にある間仕切りや戸の開け閉めのしやすさ。そして、道路の下に作られたトンネルの中を走る、多くの人が利用する移動手段を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「てつ」を入れると、次のようになります。
てつや（徹夜）
たてつけ（建て付け）
ちかてつ（地下鉄）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、健康を害する過密なスケジュールから、住まいの建具の状態に関連する表現、さらには都市部の公共インフラの名称までを網羅しました。3つの異なる場面で使われる言葉が、同じ2文字の音でしっかりと結ばれていることに、日本語の持つ構造の妙を感じますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、不健康な行為、住環境、そして交通機関という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□や
た□□け
ちか□□
ヒント：翌朝まで一睡もせずに仕事や勉強を続ける状態。家の中にある間仕切りや戸の開け閉めのしやすさ。そして、道路の下に作られたトンネルの中を走る、多くの人が利用する移動手段を思い浮かべてみてください。
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正解：てつ正解は「てつ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「てつ」を入れると、次のようになります。
てつや（徹夜）
たてつけ（建て付け）
ちかてつ（地下鉄）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、健康を害する過密なスケジュールから、住まいの建具の状態に関連する表現、さらには都市部の公共インフラの名称までを網羅しました。3つの異なる場面で使われる言葉が、同じ2文字の音でしっかりと結ばれていることに、日本語の持つ構造の妙を感じますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)