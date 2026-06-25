「似た者夫婦かな」みちょぱ、夫・大倉士門とのラブラブ夫婦ショット披露「なんだこの可愛い夫婦は」
モデルでタレントのみちょぱこと池田美優さんは6月24日、自身のInstagramを更新。夫でモデルの大倉士門さんとの夫婦ショットを公開しました。
【写真】みちょぱ、ラブラブ夫婦ショット披露
コメントでは「大好きで憧れの夫婦です」「似た者夫婦かな、幸せそうな表情がナイスですね」「可愛い夫婦」「仲良しですねぇ〜」「なんだこの可愛い夫婦は」など、絶賛の声が寄せられています。
ファンからは「幸せな2人を見るとこちらまで幸せになれる」「ラブラブショットいいね」「楽しそうですね」などの声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)
【写真】みちょぱ、ラブラブ夫婦ショット披露
「たまってた写真たち」みちょぱさんは「たまってた写真たちミックス 気づいたら全部キャップかぶってた」とつづり、7枚の写真を公開。大倉さんとのツーショットでは、水族館前でポーズを決めたり顔を寄せ合ったりと、仲むつまじい様子が伝わります。投稿の通り、全ての写真でキャップをかぶっているみちょぱさん。カジュアルなファッションもすてきです。
「ラブラブショットいいね」5日には、大倉さんも自身のInstagramを更新。「久しぶりに鴨川シーワールドへ」とつづり、みちょぱさんとのツーショットを公開しました。「夫婦で、しっかり全てのショーも見て超堪能！！」と明かしており、水族館を満喫した様子です。夫婦での充実した時間が伝わる投稿となっています。
ファンからは「幸せな2人を見るとこちらまで幸せになれる」「ラブラブショットいいね」「楽しそうですね」などの声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)