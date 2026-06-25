もっちり弾力、すっきりしたうま味、深い甘み ふるさとチョイスで人気の【ヒノヒカリ】5選
ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【米】をご紹介する。
「ヒノヒカリ」のランキング（月別、26年6月23日昼参照）より、トップ5だ。
【5位】大分県 中津市「R8年産 選べる 大分県産 なつほのか ひのひかり 白米 10kg 20kg 30kg」15,000円
【ふるさとチョイスの返礼品紹介】
選べるブランド米「なつほのか」or「ひのひかり」
10kgから30kgまで、お好みの容量をお選びください。
★ひのひかり★
中津平野は水田が広がる地域として知られ、川から引かれた農業用水に支えられながら、現在もお米づくりが続けられています。
中津平野で育てられたヒノヒカリは、炊き上がりはつややかで、口に入れるともっちり。
甘みとうま味のバランスがよく、白ごはんはもちろん、おにぎりやお弁当にも相性ばっちりです。
【4位】兵庫県 西脇市「ヒノヒカリ 5kg 白米 令和7年産」9,000 円
【ふるさとチョイスの返礼品紹介】
もっちりした弾力が特徴の西脇市産ヒノヒカリ。
その食感とすっきりしたうま味、深い甘みが人気のお米です。
【ヒノヒカリとは】
硬さはきちんと歯ごたえが感じられ、「コシヒカリ」よりあっさりとした食味の良いお米です。
弾力が特徴のお米のため、食べごたえも抜群です。 すっきりとしたうま味があり、加えてやや深い甘みを感じることができます。
味・粘り・香りともにバランスが良く、どんな料理にも合わせやすいお米です。
【3位】福岡県 柳川市「【選べる】【令和7年産】【令和8年度産】 ヒノヒカリ 5kg 10kg 20kg」10,000 円
【ふるさとチョイスの返礼品紹介】
コシヒカリと黄金晴の品種を掛け合わせてできた「ヒノヒカリ」
もちっとした食感、しかりとした旨味と上品な甘さをもつお米です。炊き上がりには美しく、つややかな光沢のあるご飯ができあがります。冷めても美味しく、お弁当やおにぎりにも最適です！
そんなヒノヒカリは福岡一の生産量を誇るお米です。
味良し
うまみ良し
粘り良し
三拍子揃ったバランスをそなえ、特Aを何度も獲得したことのある人気や実力もある米！
是非全国の皆様方に食べてもらいたいお米です。
【2位】奈良県 奈良市「【令和7年産】 特別栽培米 米 ヒノヒカリ 選べる 5〜20kg」9,500円
【ふるさとチョイスの返礼品紹介】
高樋町という自然豊かな地で育った『ヒノヒカリ』。
奈良のキレイな山の水を使用して大切に育てています。
当農園では「極細植え」を採用しています。
1箇所に対しての植える苗の束を少なくする方法です。
その方が、栄養などが分散しないため、旨みがギュッと凝縮された美味しいお米が出来あがるのです。
『特別栽培米』ですので、地球環境にもやさしく小さいお子様はもちろん、誰もが安心・安全にお召し上がりいただけます。
【1位】高知県 安田町「【 令和8年産 新米 】 《先行予約》 安田町産 産直米 ヒノヒカリ 5kg」11,000 円
【ふるさとチョイスの返礼品紹介】
高知県安田町から､普段市場で出回らない珍しいお米をお届けいたします！
本来知り合い同士の中で流通していたものを、今回皆さんにお届けするために出品しております。ですので未検査米ではありますが、品質に問題はございません。
お米は令和8年産(2026年産)のもので､5kg入り。
安田町の中心を流れる､清流安田川の清らかな水で作られました。
潤沢な田んぼで採られ、普段地元でしか出回らないとても珍しいお米を大変おいしい状態でお届けいたします。
(品種はヒノヒカリ。未検査米のため品種の表示ができない事をご了承下さい。)