ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】関川（南関町）で氾濫が切迫または発生 熊本県発表 【速報】関川（南関町）で氾濫が切迫または発生 熊本県発表 【速報】関川（南関町）で氾濫が切迫または発生 熊本県発表 2026年6月25日 17時12分 RKK熊本放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 熊本県によりますと、南関町を流れる関川で、氾濫が切迫または発生したということです。 すぐに市町村からの避難情報を確認するともに、安全確保を図るなど適切な行動をとってください。 ※25日午後4時40分発表 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「殺されるかもしれない」あおり運転の恐怖 赤い軽トラックが低速走行→停止→“刀”を持って詰めよる 熊本・宇土市 『池袋暴走事故の松永よ 子どもと妻死んで悲しいか？笑』『1人でトイレに行かせた親が悪い』事故・事件の遺族を苦しめるSNSの“言葉の刃” 俳優・宇梶剛士さん 暴走族を経て少年院へ入った過去…「人を信じるには心の力がいる」社会復帰に向けて学ぶ少年たちに〝渡した〟思い 関連情報（BiZ PAGE＋） 伊東市, 在宅医療, マンション, 工場, 海, ネジ, 墓, 井の頭線, リペア工事, 射出成形機