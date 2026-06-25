やり直しの裁判で無罪となった元看護助手の女性が国に賠償を求めた裁判で、2審の大阪高裁は1審に続き女性の訴えを退けました。

滋賀県東近江市の湖東記念病院で看護助手として働いていた西山美香さん（46）は、2003年に入院患者を殺害したとして懲役12年の判決を受け、服役後の再審・やりなおしの裁判で無罪が確定しました。

西山さんが損害賠償を求めて、国と滋賀県を訴えた裁判で、１審の大津地裁は去年7月、警察に約3100万円の支払いを命じた一方、検察への請求は退けたことから西山さんが控訴していました。

控訴審で西山さん側は「検察官は西山さんの知的障害を把握し、誘導に乗りやすい供述弱者と認識していた」「違法な取り調べを抑制する義務があったのに怠った」などと主張。国側は控訴の棄却を求めていました。

25日の判決で大阪高裁は「検察官が西山さんの軽度知的障害などを推察し得たとはいえない。自白は根幹部分で一貫しているともみえたものと認められ自白が虚偽であることを推察することはできなかった」などとして1審に続き西山さん側の訴えを退けました。

判決を受けて西山さんは…

（西山美香さん）「裁判所に対しては少しは違法性を認めてくれるかなと思って期待していたところがあった。やっぱり思っていたように負けてしまって、悔しい気持ちでいっぱいです」

西山さん側は上告する方針です。

大津地検は「判決は基本的に国の主張が認められたものと考えている」とコメントしています。

