“軽トラ女子”グラビアアイドル・三田悠貴（28）が25日までに自身のSNSを更新。初体験の“獲物”を公開した。

「じゃん！！どっデカい鯛釣りました 今週の #軽トラ女子 四国一周旅は徳島で人生初の釣りに挑戦」とつづり、釣り上げたタイとのショットや、刺身の写真などをアップ。

「釣り上げた瞬間のリアクション、ぜひ注目してみてほしいです TVerにて #道との遭遇 全国放送中 ぜひご覧ください」とアピールした。

この投稿にフォロワーらからは「素敵な笑顔」「可愛すぎる」「良い型！！」「美味しそうな。キレイすぎる」「でか！」「すご！」「素晴らしいですね」などの声が寄せられている。

三田は、岐阜県揖斐川町出身。短大卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務、その後、上京し、2023年に「週刊ヤングジャンプ」でグラビアデビュー。実家で祖父のお下がりの軽トラを運転している動画がバズり、“軽トラ女子”として話題に。CBCテレビのバラエティー番組「道との遭遇」で軽トラを運転して旅をする「軽トラ女子下道旅」シリーズを担当。

身長1メートル56、スリーサイズはB96（G）・W59・H88。血液型A。趣味はドライブ、銭湯巡り、焼き肉巡り、料理。特技は運転（マニュアル、縦列駐車）、独り語り。