宮城県高野連と共同開催…イベント後は高校野球の宮城大会決勝へ招待

楽天は25日、宮城県高野連と共同で7月26日に「楽天モバイル 最強パーク宮城」にて野球普及イベントを開催すると発表した。チーム・スクールに所属していない野球未経験の小学1年生〜4年生100人を募集し、野球教室とキャッチボール体験会を実施する。

このイベントは、2019年より実施しているプロ・アマ連携による野球教室の一環として行われる。当日は「楽天モバイル 最強パーク宮城でキャッチボール〜みんなが野球を愛するまち〜」をコンセプトに、球団アンバサダーの銀次氏やアカデミーコーチが室内練習場で野球教室を実施。宮城の高校球児もサポートに加わる。

イベント後半にはグラウンドを開放し、キャッチボール体験会を開催。終了後には、同日午後3時から行われる「第108回全国高等学校野球選手権宮城大会」の決勝戦へ親子で招待する。

野球教室は正午から室内練習場で実施。ウオーミングアップ、バッティング体験、肩ストレッチ・投げ方指導が予定されている。その後、グラウンドでのキャッチボール体験が行われる。

参加費は無料。希望者は、宮城県高野連公式サイト内にある専用フォームから申し込む。定員に達し次第、締め切られる。雨天などにより宮城大会決勝が順延となった場合、室内練習場での野球教室は決行。キャッチボール体験会は中止となり、後日開催される決勝戦の観戦チケットが配布される。

銀次氏の他、アカデミーコーチの石田隆司氏、大河原翔氏、山田遥楓氏、坂下達徳氏が講師を務める（変更の場合あり）。宮城県高野連加盟校から監督・部員50人が参加する。（First-Pitch編集部）