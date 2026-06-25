《絶世の美女の背中が堪りません》

《世界一背中が綺麗》

《ビューティーすぎる》

6月24日、女優でタレントの長濱ねる（27）が自身のインスタグラムを更新し、背中がぱっくりと開いた大胆な黒ドレス姿を公開。Xでは即座にファンから反応が集まり、上記のような反響が相次いでいる。

「今回インスタグラムに投稿された写真は、雑誌『anan』最新号のオフショットだといいます。翌25日にも、デコルテが露なベージュのトップスを纏って撮影に臨む姿がアップされています。

同ポストの文面で長濱さんが《最近の身体づくりについて沢山お話ししました》と綴っているように、最近の彼女はジム通いや食事など、スタイルの維持に注力しているようですね」（女性誌ライター）

長濱といえば、今月11日、都内で行われた映画『ラブ≠コメディ』の完成披露試写会に登壇し、そこでも背中がぱっくりと開いたオフホワイトの大胆なロングドレスを着ていたことが話題を集めた。

「長濱さんの大胆な変化は、以前からたびたび指摘されてきました。昨年7月に発売された写真集『長濱ねる』（講談社）で見せた“ハートのタトゥー”はその最たる例でしょう。左わき腹付近の小さなタトゥーが複数のカットで確認されたことから、元坂道系アイドルの“イメチェン”が物議を醸すことに。

とはいえ、肌が露な大胆なドレスの着用やタトゥーを隠さない選択など、近年の“露出増加”の陰には、長濱さんが日々取り組んでいるストイックな身体づくりや美容法があるのは間違いないと思われます。

以前、長濱さんは炭水化物を完全に抜き、アザが出来るほどのハードなマッサージをして1カ月で8キロ落とすというような無理なダイエットをしていたそうです。しかし、ここ最近は、食べないで体重を落とすのではなく、健康サプリを取り入れたり、無理のないトレーニングで代謝を上げることを心掛けているのだとか」（前出・女性誌ライター）

モデル業で肌を見せる場面も多いことから、日々スキンケアも欠かさないという。長濱本人も、去年のインタビューでこのように語っていた。

《そもそも私がなりたいのは、ガリガリの体ではなくちょっとムチっとしてて生っぽい、まさしく“バブみ”のあるボディ。だから適度に引き締めつつ、角質ケアやUVケアで透明感を上げてモチふわに整えます》（『VoCE』2025年6月11日公開）

大胆変化の裏には、毎日の絶え間ない努力が隠されていた――。