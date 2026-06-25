「本当に怒りが収まらない」韓国代表、南アフリカに“まさかの敗戦”で人気アイドルも失望感あらわ

ボーイズグループSUPER JUNIORのキム・ヒチョルが、怒りを抑えきれなかった。

韓国代表のまさかの敗戦に、率直な本音を吐露した。

【写真】TWICE・モモと交際していたヒチョル

キム・ヒチョルは6月25日、自身のSNSに「はあ、サッカー…。サッカーをよく知らない僕が見ても、これは本当に」と書き込み、注目を集めた。

さらに彼は、「いや、僕はサッカーをよく知らないんですよ。でも周りから、今日の試合は絶対に韓国が勝つから気分よく見ようと言われて、朝起きて見たんです。いや、でも…いや、これ本当に怒りが収まらない」と悔しさをにじませた。

（写真＝キム・ヒチョルSNS）

ホン・ミョンボ監督率いる韓国サッカー代表は、6月25日10時（日本時間）、メキシコのモンテレイ・スタジアムで行われた「2026 FIFA北中米ワールドカップ」グループリーグA組最終戦で、南アフリカに0対1で敗れた。

FIFAランキング23位の韓国は、引き分け以上でグループ2位となり、決勝トーナメント進出が決まる大事な一戦だった。相手の南アフリカはFIFAランキング61位と格下で、試合前は韓国優位が予想されていた。

しかし、韓国はこの日の敗戦により1勝2敗、勝ち点3でA組3位にとどまり、自力でのベスト32進出に失敗した。他グループの結果次第でベスト32に進出できるかどうかが決まる状況となっている。

◇ヒチョル プロフィール

1983年7月10日生まれ。韓国・江原道出身。SMエンターテインメントで約3年間トレーニングを受け、2005年のドラマ出演によって芸能界入り。それから8カ月後にK-POPグループSUPER JUNIORのメンバーに加わった。韓国芸能界きっての美形顔と自由奔放な性格の持ち主。その個性的なキャラクターがバラエティ番組で生かされ、高い知名度を誇るようになる。日本のサブカルチャーオタクとしても有名。2020年1月にTWICE・モモとの交際を認めたが、2021年7月に破局した。