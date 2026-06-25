【サンマルクカフェ】夏の新作ホットサンドやシャインマスカットを使用したスムージーなど4商品を発売

サンマルクカフェは、岡山県産シャインマスカットを使用した『シャインマスカットスムージー』をはじめ、夏の新作パンメニュー『サンマルクホットサンド 和風鶏』『THEホットドッグ クラシックアメリカン』、さらに一部店舗限定のパスタメニュー『なすとチキンのコク旨アラビアータ』の全4商品を7月3日(金)より発売する。

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サンマルクカフェは店内製造にこだわるカフェとして展開している。今回の新商品は、果実感のあるスムージーや、パニーニ生地を使用したホットサンド、店内焼き上げのホットドッグなど、夏に向けたラインアップとなっている。

〈商品ラインアップ(価格は税込)〉

◆シャインマスカットスムージー

価格：690円

岡山県産シャインマスカットを使用したスムージー。ジューシーで爽やかな味わいと、芳醇な香り、甘味と酸味のバランスが特徴。シャインマスカットゼリーをトッピングし、見た目にも華やかに仕上げている。

シャインマスカットスムージー

◆サンマルクホットサンド 和風鶏

価格：620円

オリジナルのパニーニ生地を使用し、表面はカリッと、中はもっちりとした食感が特徴。生姜香る和風鶏に紫キャベツとマヨネーズを合わせ、ジューシーな旨味と爽やかな風味を両立させている。

◆THEホットドッグ クラシックアメリカン

価格：380円

ソフトフランスにウインナーとローストオニオンを挟み、トマトケチャップ、イエローマスタード、ハーブ香るピクルスを組み合わせた王道スタイルのホットドッグ。

◆なすとチキンのコク旨アラビアータ

価格：950円

トマトソースをベースに、なすとチキンを合わせたパスタ。唐辛子の辛味とガーリックの香りが効いた、夏向けのピリ辛仕立てとなっている。一部店舗限定で販売される。

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※店舗により価格が異なる場合がある

※予告なく販売を終了･延長する場合がある

※「なすとチキンのコク旨アラビアータ」は一部店舗限定(イオンモール岡山店、プレナ幕張店など69店舗)