【バーガーキング】サイドメニュー2個で500円になるキャンペーン開催、最大33%オフ250円引きに!

バーガーキングは、2026年6月26日〜7月2日の1週間限定で各日14時から、対象のサイドメニュー3種から異なる2種を組み合わせて税込500円で販売するキャンペーンを開催する。

対象のサイドメニューは、『チキンナゲット 5ピース』『オニオンリング』『チリチーズフライ』の全3種。最大積上げ価格750円のところ、33%オフ250円引きの500円(各税込)で提供する。

【2個で500円対象のサイドメニュー 画像一覧はこちら】

【2個で500円キャンペーン 対象のサイドメニュー】

◆チキンナゲット 5ピース

単品価格:税込280円

ジューシーな鶏むね肉をカリッと揚げたナゲット。

※BBQソース･マスタードソースから選べるソース1つ付き。

◆オニオンリング

単品価格:税込350円

カリカリの食感とジュワっと溢れ出す甘みがやみつきになるオニオンリング。

◆チリチーズフライ

単品価格:税込400円

外はカリっと中はホクホクのフレンチフライに、ゴロゴロ食感のひき肉にスパイスを加えた本格チリビーンズソース、コクのあるチーズソースを合わせた。

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【キャンペーン対象外店舗一覧】

･バーガーキング 高崎高関店(群馬県高崎市高関町66-1)

･バーガーキング 青梅河辺店(東京都青梅市河辺町6-4-8)

･バーガーキング 東京競馬場店(東京都府中市日吉町1-1フジビュースタンド 2F フードコート)

･バーガーキング プレ葉ウォーク浜北店(静岡県浜松市浜名区貴布祢1200番地 プレ葉ウォーク浜北 1F)

･バーガーキング 京都競馬場店(京都府京都市伏見区葭島渡場島町32京都競馬場 1F フードコート)

･バーガーキング 関西国際空港第一ターミナル店(大阪府泉佐野市泉州空港北1第1ターミナルビル本館 2F 国際線出発エリア)

･バーガーキング 関西スーパー西冠店(大阪府高槻市西冠3-29-7関西スーパー西冠 1F)

･バーガーキング 関西スーパー琵琶店(兵庫県神戸市灘区琵琶町3-5-19関西スーパー琵琶 1F)

･バーガーキング 神戸大学店(兵庫県神戸市灘区六甲台町1-1)

･バーガーキング 宮崎新別府店(宮崎県宮崎市新別府町江ノ口965-1)