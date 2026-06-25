東海道・山陽新幹線に最上位席「スプリームクラス」10月1日導入 上質な旅を叶える個室タイプも
【女子旅プレス＝2026/06/25】東海道・山陽新幹線に、グリーン車よりもさらに上質な設備とサービスを備えた最上位クラス座席「スプリームクラス（Supreme Class）」が2026年10月1日から登場。多様化するニーズに応える快適な空間が提供される。
【写真】最上位席「スプリームクラス」の贅沢な設備
グリーン車を超える最上位クラスであり、最高の品質やサービスを提供するという想いを英単語の「Supreme（最高の）」に込めた「スプリームクラス」。ロゴマークは車窓をイメージした外形の中に、頭文字の“S”と富士山や海原といった沿線の特徴的な風景を表現。色彩は日本の伝統工芸である黒漆や金蒔絵をイメージした。座席は、個室タイプの「キャビン（Cabin）」と半個室タイプの「シート（Seat）」の2つがあり、10月1日から先行して「キャビン」の運用が開始。「Seat」は2027年度中の導入を予定している。
「キャビン」は広さの異なる2種類のタイプがあり、7号車と10号車に設置。いずれのタイプにも電子錠付きの扉が設けられ、プライベート感とセキュリティを確保しつつ、静粛性や利便性にもこだわりが詰め込まれた。室内にはレッグレスト付きのリクライニングシートや大型テーブルが備わる。7号車にはゆったりと利用できるソファが用意され、座席の転換による対面利用や2名での利用も可能となる。
また、新幹線の廃車アルミリサイクル材を使用したフレームに、伝統的な工芸品を組み込んだオーナメントを設置。JR東海編成には岐阜県の美濃焼、JR西日本編成には大阪府の注染、兵庫県の播州織、岡山県の金欄、広島県の江田島紙布、山口県の柳井縞、福岡県の博多織が採用された。
専用のタブレットを使用すれば、照明や空調、放送などを好みに合わせて個別調整できるほか、専用Wi-Fiによる通信環境や、持ち込んだデバイスとBluetoothで接続可能なシートスピーカーも搭載され、多様なシーンに対応する。
「のぞみ」および「ひかり」の乗車時には、無料のウェルカムサービスも。あたたかいコーヒーや緑茶、紅茶のほか、冷たいアルコールやソフトドリンク、沿線にゆかりのあるお菓子が1回まで楽しめる。有料のモバイルオーダーサービスも実施され、季節を感じる沿線地域の逸品である限定商品がパーサーによって席まで届けられる。
追って導入される「シート」は、10号車の東京寄りに位置するグリーン車座席5列分のスペースに6席設置される。通路と座席の間に電子錠付きの扉を設け、周囲からの視線が気にならない大型バックシェルタイプの座席を採用することで、プライベート感と上質性を兼ね備えた空間が創出される。座席を転換すれば向かい合わせでの利用も可能だ。
運転区間は東海道・山陽新幹線の東京駅から博多駅までとなる。サービス開始日以降、16両編成のN700Sへ順次導入され、サービス開始時点では「のぞみ」「ひかり」「こだま」の各列車で1日あたり上下計12本程度の運行が予定されている。（女子旅プレス／modelpress編集部）
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【写真】最上位席「スプリームクラス」の贅沢な設備
◆“最高”の乗車体験を叶える2つの座席タイプ
グリーン車を超える最上位クラスであり、最高の品質やサービスを提供するという想いを英単語の「Supreme（最高の）」に込めた「スプリームクラス」。ロゴマークは車窓をイメージした外形の中に、頭文字の“S”と富士山や海原といった沿線の特徴的な風景を表現。色彩は日本の伝統工芸である黒漆や金蒔絵をイメージした。座席は、個室タイプの「キャビン（Cabin）」と半個室タイプの「シート（Seat）」の2つがあり、10月1日から先行して「キャビン」の運用が開始。「Seat」は2027年度中の導入を予定している。
◆プライベート感あふれる贅沢空間
「キャビン」は広さの異なる2種類のタイプがあり、7号車と10号車に設置。いずれのタイプにも電子錠付きの扉が設けられ、プライベート感とセキュリティを確保しつつ、静粛性や利便性にもこだわりが詰め込まれた。室内にはレッグレスト付きのリクライニングシートや大型テーブルが備わる。7号車にはゆったりと利用できるソファが用意され、座席の転換による対面利用や2名での利用も可能となる。
また、新幹線の廃車アルミリサイクル材を使用したフレームに、伝統的な工芸品を組み込んだオーナメントを設置。JR東海編成には岐阜県の美濃焼、JR西日本編成には大阪府の注染、兵庫県の播州織、岡山県の金欄、広島県の江田島紙布、山口県の柳井縞、福岡県の博多織が採用された。
専用のタブレットを使用すれば、照明や空調、放送などを好みに合わせて個別調整できるほか、専用Wi-Fiによる通信環境や、持ち込んだデバイスとBluetoothで接続可能なシートスピーカーも搭載され、多様なシーンに対応する。
「のぞみ」および「ひかり」の乗車時には、無料のウェルカムサービスも。あたたかいコーヒーや緑茶、紅茶のほか、冷たいアルコールやソフトドリンク、沿線にゆかりのあるお菓子が1回まで楽しめる。有料のモバイルオーダーサービスも実施され、季節を感じる沿線地域の逸品である限定商品がパーサーによって席まで届けられる。
◆大型バックシェルタイプの座席も
追って導入される「シート」は、10号車の東京寄りに位置するグリーン車座席5列分のスペースに6席設置される。通路と座席の間に電子錠付きの扉を設け、周囲からの視線が気にならない大型バックシェルタイプの座席を採用することで、プライベート感と上質性を兼ね備えた空間が創出される。座席を転換すれば向かい合わせでの利用も可能だ。
運転区間は東海道・山陽新幹線の東京駅から博多駅までとなる。サービス開始日以降、16両編成のN700Sへ順次導入され、サービス開始時点では「のぞみ」「ひかり」「こだま」の各列車で1日あたり上下計12本程度の運行が予定されている。（女子旅プレス／modelpress編集部）
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