【ぬーどるストッパーフィギュアーヘルム - アフターシャワーー】 12月ごろ 展開予定

フリューは、プライズ「ぬーどるストッパーフィギュアーヘルム - アフターシャワーー」を12月ごろに展開することを発表した。

本製品は、ゲーム「勝利の女神：NIKKE」に登場する「ヘルム」を、同社のプライズ「ぬーどるストッパーフィギュア」で商品化するもの。

今回同社のプライズ情報を扱う「フリュープライズ公式」にて本製品を発表しており、お風呂上りの魅力あふれる様子や、美脚が際立つポージングに注目なヘルムのフィギュアを確認することができる。

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