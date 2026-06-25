「勝利の女神：NIKKE」よりお風呂上りのヘルムがフリューのプライズ「ぬーどるストッパーフィギュア」に登場決定！12月ごろ展開予定
【ぬーどるストッパーフィギュアーヘルム - アフターシャワーー】 12月ごろ 展開予定
フリューは、プライズ「ぬーどるストッパーフィギュアーヘルム - アフターシャワーー」を12月ごろに展開することを発表した。
本製品は、ゲーム「勝利の女神：NIKKE」に登場する「ヘルム」を、同社のプライズ「ぬーどるストッパーフィギュア」で商品化するもの。
今回同社のプライズ情報を扱う「フリュープライズ公式」にて本製品を発表しており、お風呂上りの魅力あふれる様子や、美脚が際立つポージングに注目なヘルムのフィギュアを確認することができる。
＼フリュープライズ速報／- フリュープライズ公式 (@FURYU_prize) June 25, 2026
『勝利の女神：NIKKE』より
お風呂上りの魅力あふれるヘルムが初登場💙
美脚が際立つポージングにもご注目👀✨
ぬーどるストッパーフィギュアーヘルム - アフターシャワーー
26年12月頃より展開予定！
ほしいと思ったら🚿の絵文字をコメント！… pic.twitter.com/pV2Wn3x52f
(C)SHIFT UP CORP.