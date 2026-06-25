お笑いコンビ「ハリセンボン」近藤春菜のライブ参戦ショットが話題になっている。

２５日までに更新したインスタグラムに「Ｍｒ.Ｃｈｉｌｄｒｅｎ Ｔｏｕｒ ２０２６ “Ｓａｔｕｒｄａｙ ｉｎ ｔｈｅ ｐａｒｋ” 行かせていただきました！！」と報告。続けて「かっこよすぎて、泣いた。 中学生の時から聴いている、芸人になりたいと思った時、楽曲で背中を押してくれたＭｒ.Ｃｈｉｌｄｒｅｎさんがずっとかっこよくて、ああ！こんな大人になりたい！と心の底から思いました」と人気バンド・Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎへの思いを記した。さらに「あの曲も聴けて、あの曲も聴けて、最高だった！パフォーマンスも演出もなにもかもが最高で、いろんな気持ちが込み上げました。 素敵な大人になります！！」と感想をつづり、ツアータオルを掲げる写真を披露。最後は「#グッズもかわええ #ライブ見てその後食べた焼き鳥と斜め具合が一緒のわたし」とハッシュタグを記し、投稿を締めた。

この投稿に「はるなちゃん参加されたのですねー！私は参加予定がまだまだ先なので待ち遠しいです〜 グッズも可愛くて検討中ですが、Ｔシャツは同じグリーンにするつもりです焼き鳥と角度同じ 美味（おい）しそうですね」「音楽の力ですね」「十分素敵です いいなーーーーー 私はチケット取れなかったから羨ましい これからもミスチルをよろしくお願いします」「私も福岡２日目に行きました 演出もあの曲もどの曲も 本当に感動でしたよね」などのコメントが寄せられている。