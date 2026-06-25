福岡管区気象台によりますと福岡県や佐賀県では26日朝から午前中にかけて激しい雨が降る予想で、警報級の大雨になる恐れもあります。気象台はこれまでの雨で災害発生の危険度が高まっているとして、特に土砂災害には厳重に警戒するよう呼びかけています。



■山本竜誠記者

「西鉄東甘木駅近くの道路ですが すっかり道路が冠水しています さらに奥まで冠水が広がっていて深さが分からないくらい広範囲に広がっています」





福岡県や佐賀県で断続的に降り続いている雨は、22日の降り始めからの雨量が25日午後3時半の時点で佐賀県の太良町で516ミリ、嬉野市で460ミリ、また、福岡県のうきは市で440ミリ、みやま市で420ミリなど各地で400ミリを超えています。■板谷康司カメラマン「武雄市橘町です 走路が冠水し田んぼの境目が分からなくなっています」福岡県や佐賀県ではこれまで人的被害の情報はないものの、家屋の床上・床下浸水や道路の冠水が各地で確認されました。武雄市ではふだん青々としている田んぼが完全に水没していました。また、佐賀市の佐賀県立図書館では排水口に落ち葉などが詰まったため、雨水が閲覧室に流れ込み床が水浸しになりました。住宅地のそばを流れる福岡県久留米市の陣屋川では水位が上昇したため、市から要請を受けた国土交通省のポンプ車が25日午前6時ごろから排水作業を行いました。農業にも深刻な影響が出ています。■佐藤弘也さん「普段より15ー16センチは（水が）多いんじゃないかな」久留米市北野町で農業を営む佐藤弘也さんです。19日から本格的に田植えを始めたばかりの田んぼは一連の雨で苗が水浸しになりました。■佐藤さん「苗が浮いている状態なんですよね 水が多すぎてきれいに植え付けができていない 代かきというトラクターの作業からやり直して植えなおすという作業が入る可能性が高い」事前に一定の雨対策をしていたため壊滅的な被害は免れましたが、佐藤さんは「今後雨が降り続くと どうなるのか心配」と話していました。気象台によりますと福岡県と佐賀県では台風7号の北上に伴い、26日朝から午前中にかけて梅雨前線の活動が再び活発となる見込みです。激しい雨が予想され警報級の大雨になる恐れもあります。気象台は今後も引き続き土砂災害への厳重な警戒が必要だとしています。■福岡管区気象台・二村貴志気象防災情報調整官「最も注目するところは先行降雨によって 土壌雨量指数を始めとするいろんな指数が高止まりになっている 26日の午前中に再度短時間強雨が降る恐れがあるというところが最大のポイント」福岡県と佐賀県では25日午後4時の時点で、レベル4土砂災害危険警報の対象地域はなくなりましたが、気象台は今後しばらく土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。