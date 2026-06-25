【漢字クイズ】「西四十物」の読み方は？「四十物」が読めたら天才！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「西四十物」はなんて読む？
「西四十物」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、富山県にある6文字の地名です。
いったい、「西四十物」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「にしあいもん」でした。
富山県富山市に位置している西四十物町。
そんな富山市には、ガラスの街づくりを象徴する「富山市ガラス美術館」があります。
館内では、現代ガラス作品を中心に多彩な展示を楽しむことができ、アートや街歩きを一緒に楽しむ際に訪れたい文化の魅力が詰まったエリアですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典』
・『富山市ガラス美術館』
ライター Ray WEB編集部