ケーティーエム 790デューク｜KTM 790 DUKE

新型790デュークの開発テーマは「ライダー第一主義」

KTMの新型「790デューク」が、2026年6月に発売される。2018年に登場し、2022年に復活した同モデルは、軽快なハンドリングと刺激的な走りで支持を集めてきたが、今回のアップデートではフラッグシップモデル「990デューク」や「1390スーパーデューク Rエヴォ」の開発思想を取り入れ、さらに完成度を高めている。

進化のテーマは「ライダー第一主義」。新型では、人間工学に基づいて車体各部を見直し、ライダーとマシンの一体感を追求した。フロントマスクのデザイン変更に加え、燃料タンク形状を最適化。膝で自然にホールドしやすい形状とすることで、コーナリング時の安定性を向上させた。また、ボディワークの改良により2kgの軽量化も実現している。

新型790デュークのボディカラーは、オレンジとブラックの2色展開。

自社開発のブレーキシステムを新採用

ケーティーエム 790デューク｜KTM 790 DUKE

パワーユニットには、75度クランクピンオフセットを持つ並列2気筒DOHCエンジンを前モデルから継続して採用。8000rpmで87Nmを発揮する力強いトルクと、スリムなクロームモリブデン鋼管フレームの組み合わせにより、俊敏なハンドリングと優れた安定性を両立する。

注目ポイントとして、新開発の「WPブレーキシステム」を採用したことで、足まわりの完成度が向上。フロントには300mmディスクとラジアルマウント式4ピストンキャリパーを装備し、高い制動力と扱いやすいブレーキフィールを実現した。さらにWP APEXサスペンションを採用し、路面追従性や快適性も向上している。

ケーティーエム 790デューク｜KTM 790 DUKE

電子制御では5インチTFTディスプレイを中心に、ライディングモードやコーナリングABS、トラクションコントロールなどを搭載。オプションでアンチウィリーコントロールやローンチコントロールにも対応する。

軽量・コンパクトという790デュークの持ち味を磨きながら、操作性や快適性も高めた2027年モデル。ミドルクラスネイキッドの新たな基準となる1台に仕上げられている。

SPECIFICATIONS

ケーティーエム 790デューク｜KTM 790 DUKE

ボディサイズ：未発表

シート高：825mm

車両重量：185kg（燃料含む）

総排気量：799cc

エンジン：水冷4ストロークDOHC並列2気筒

最高出力：77kW（105PS）/9500rpm

最大トルク：87Nm/8000rpm

燃料タンク容量：13.5L

変速機：6速リターン

ブレーキ形式（F／R）：ダブルディスク／シングルディスク

タイヤサイズ（F／R）：120/70 ZR17／180/55 ZR17

価格：119万円8000円（税込）

※諸元値はEU仕様