KTM新型「790 DUKE」日本導入へ！ ミドルクラスネイキッドの主力モデルはどう進化した？【新車ニュース】
ケーティーエム 790デューク｜KTM 790 DUKE
新型790デュークの開発テーマは「ライダー第一主義」
KTMの新型「790デューク」が、2026年6月に発売される。2018年に登場し、2022年に復活した同モデルは、軽快なハンドリングと刺激的な走りで支持を集めてきたが、今回のアップデートではフラッグシップモデル「990デューク」や「1390スーパーデューク Rエヴォ」の開発思想を取り入れ、さらに完成度を高めている。
進化のテーマは「ライダー第一主義」。新型では、人間工学に基づいて車体各部を見直し、ライダーとマシンの一体感を追求した。フロントマスクのデザイン変更に加え、燃料タンク形状を最適化。膝で自然にホールドしやすい形状とすることで、コーナリング時の安定性を向上させた。また、ボディワークの改良により2kgの軽量化も実現している。
新型790デュークのボディカラーは、オレンジとブラックの2色展開。
自社開発のブレーキシステムを新採用
ケーティーエム 790デューク｜KTM 790 DUKE
パワーユニットには、75度クランクピンオフセットを持つ並列2気筒DOHCエンジンを前モデルから継続して採用。8000rpmで87Nmを発揮する力強いトルクと、スリムなクロームモリブデン鋼管フレームの組み合わせにより、俊敏なハンドリングと優れた安定性を両立する。
注目ポイントとして、新開発の「WPブレーキシステム」を採用したことで、足まわりの完成度が向上。フロントには300mmディスクとラジアルマウント式4ピストンキャリパーを装備し、高い制動力と扱いやすいブレーキフィールを実現した。さらにWP APEXサスペンションを採用し、路面追従性や快適性も向上している。
ケーティーエム 790デューク｜KTM 790 DUKE
電子制御では5インチTFTディスプレイを中心に、ライディングモードやコーナリングABS、トラクションコントロールなどを搭載。オプションでアンチウィリーコントロールやローンチコントロールにも対応する。
軽量・コンパクトという790デュークの持ち味を磨きながら、操作性や快適性も高めた2027年モデル。ミドルクラスネイキッドの新たな基準となる1台に仕上げられている。
SPECIFICATIONS
ケーティーエム 790デューク｜KTM 790 DUKE
ボディサイズ：未発表
シート高：825mm
車両重量：185kg（燃料含む）
総排気量：799cc
エンジン：水冷4ストロークDOHC並列2気筒
最高出力：77kW（105PS）/9500rpm
最大トルク：87Nm/8000rpm
燃料タンク容量：13.5L
変速機：6速リターン
ブレーキ形式（F／R）：ダブルディスク／シングルディスク
タイヤサイズ（F／R）：120/70 ZR17／180/55 ZR17
価格：119万円8000円（税込）
※諸元値はEU仕様