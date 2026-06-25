知っておくべき3つのこと

「馬力」には興味深い裏話がある。しかし、熱心なクルマ好きの方なら、つい先日までの筆者がそうだったように、馬力の歴史については読まないままでいることをお勧めする。できれば、無知の幸せを満喫しておいたほうがいい。

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いずれにせよ、馬力について本当に知っておくべきことは3つだけだ。第一に、スコットランドの著名な発明家ジェームズ・ワット氏は、実際には馬力を発明したわけではなく、単に体系化しただけだということ。



馬力（horsepower）は魅力的だが少々厄介なものだ。

第二に、馬力とはそもそもエンジンの測定可能な出力というより、あくまで概念――つまり数学的な概念に過ぎないということ。

そして第三に（おそらく学術的な話だが）、自動車のエンジンにはずっと誤って適用されてきたということだ。動く車両の内部に搭載され、推進力を与えるあらゆるエンジンにとって、馬力は単に不適切な測定基準なのだ。

なぜ「馬」の力なのか？

とはいえ、最後の点はそれほど重要ではない。なぜなら、馬力のない自動車の世界を想像することはほぼ不可能だからだ。ピーク出力883kWの新型スーパーカーという文言に、どれだけの人が胸を躍らせるだろうか？ 馬力に換算すると、1184英馬力（1200仏馬力）となる。それならぜひ欲しい。

とてつもないトルク値について延々と語ってもいいし、エンジン回転数について語っても構わない（エンジンの出力のあらゆる表現は、結局のところトルクに回転数を掛けたものを「解釈」したに過ぎない）。だが、重要なのは馬力ではないか？ 馬力があれば売れる。それが、パフォーマンスカーにおける唯一の、普遍的かつ決定的な要素なのだ。



AUTOCAR JAPANでは基本的に出力を「ps」（仏馬力）で表記している。

これは幸運なことだ。そうでなければ、なぜ現代の自動車エンジンの出力を、18世紀後半の醸造所の荷馬がこなせる仕事量の、かなり恣意的で議論の余地のある推定値に基づいて測定することになるのだろうか？ 初期の実業家たちに定置式蒸気機関を売り込むために考案された、まったくの概念上の数値が、どうして現代の自動車を比較するための世界共通の通貨のようなものになってしまったのだろうか？

誰にでもわかりやすい概念

かつて、ワット氏にとって馬力は販売ツール、いわゆる「トランスクリエーション」だった。

鉱山経営者たちは、銀行小切手に署名する前に、鉄道のホッパ車にどれだけの石炭を積み込めるかだけでなく、その石炭を坑道の奥底から坑口までどれだけ速く運べるかを知りたがっていた。馬力という単位は、購入する蒸気機関1台につき、何頭の馬を放牧できるか――あるいは、この初期の機械化が利益率にどれほど劇的な変化をもたらすかを、彼らに示すことができたのだ。



ジェームズ・ワット氏は自身の蒸気機関の性能を示すために、馬力という概念を体系的に用いた。

しかし、馬力に関する不都合な真実を、ここで紹介しなければいけない。ワット氏は計算を控えめにしていたのだ。伝えられるところによると、1782年に彼がビール醸造所の荷馬を観察した際、馬力は、特定の馬が集中的な作業で達成できる能力ではなく、平均的な馬が1日の労働時間を通じて維持できる能力を表すように算出されていたという。

忘れてはならないのは、彼が販売していたのは定置式の蒸気機関であり、移動車両に搭載されるような機関ではなかったということだ。移動式の場合、負荷はより動的な（増減する）要因として考慮されたかもしれない。彼が売っていたのは、1日中ひたすら唸り続けながら稼働する機関だ。だからこそ、その後明らかになったように、健康な馬1頭は本気で汗を流して働けば、通常15馬力相当の力を生み出すことができるのだ。

現実に即したものではないが…

18世紀の醸造所での1日の労働時間が正確にどれほどだったかは定かではない。しかし、例えばランドローバー・ディフェンダー・オクタに、エンジンを最大負荷まで追い込むために必要なバラスト（ずんぐりした砂袋をいくつも積んだトレーラーを想像してほしい）を満載するとしよう。そのディフェンダーをオーバルコースで全開走行させ、3速か4速で6000rpmを一定に保ち、8時間、10時間、あるいは12時間もぶっ通しで走らせてみるのだ（巧妙な空中給油システムも想像する必要があるだろう）。

史上最高峰のエンジニアリングを駆使したとしても、何が起きるかは想像に難くないだろう。そう長くはかからず、エンジンは非常に高温になり、故障し、おそらくは炎上してしまうはずだ。言わずもがな、これは現代の自動車エンジンの限界を確かめるのに公正なテスト方法ではない。自動車はそもそもこのような働き方を求められていないし、当然ながらそのように設計されているわけでもない。



フェラーリに炭鉱で一日中石炭を運ばせたくはない。

だからこそ、1000頭の純血種からなる目に見えない馬のチームがフェラーリF80を引っ張るというイメージは、どれほどロマンチックに見えても、結局のところ、多くの点で単なる空想に過ぎないのだ。自動車のエンジンについては、これまで出力に関して独自の基準が設けられるべきだった。ただし今後は、そのような基準が決して設けられないことを願うばかりである。