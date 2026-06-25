いわゆる美人局の手口で、複数の男性からおよそ200万円を脅し取ったとみられる男ら3人が警視庁に逮捕されました。男らは「ChatGPT」で示談金の相場を調べた結果を男性に見せながら脅していたということです。

恐喝の疑いで逮捕されたのは斉藤蓮容疑者（22）ら3人で、書類送検された専門学校生の男（18）と無職の少女（17）と共謀し去年8月、豊島区・西池袋で34歳の会社員の男性に美人局の手口で現金27万円を脅し取った疑いなどがもたれています。

警視庁によりますと、被害男性が17歳の少女とホテルに入った後、彼氏を装った18歳の男が「俺の女に何してんだよ」などと言って喫茶店に誘導。そこで斉藤容疑者らが「法律に詳しい先輩」として現れ、「ChatGPT」で調べた示談金の相場を見せながら脅し、200万円を支払う示談書に署名させていたということです。

調べに対し斉藤容疑者は「弁護士と相談してから話します」と供述しているということですが、警視庁は斉藤容疑者らが同様の手口でおよそ200万円を脅し取ったとみて余罪を調べています。