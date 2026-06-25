スポーツライターの金子達仁氏（60）が25日、ニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー！」（月〜木曜前8・00）に生出演し、サッカーFIFAワールドカップ（W杯）での日本の戦いぶりについて思いを語った。

日本は1次リーグF組で強豪オランダと2−2で引き分け。チュニジアには4−0の大勝を収め、決勝トーナメント（T）進出へ大きく前進した。25日（日本時間26日）のスウェーデン戦に勝つか引き分ければ、決勝T進出が決定。負けて3位でも、勝ち残る可能性がある。

強豪相手に堂々たる戦いぶりを演じる日本に、金子氏は「感無量」と短く感想を語った。「ここまで来たかと。選手のメンタリティーですね」と、理由を続けた。

「W杯で勝つって、日本にとって、少なくとも僕にとっては、いまだ大事件であるんですよ」と熱弁。「なのに、喜んでないですよね、あんまり。“はい、勝った”くらいの感じで。そんな日本の選手に驚き。完全に、僕なんか置いていかれてるなって」と話した。

特に、チュニジア戦を「無慈悲な感じ」と驚いたという。「人間ですから、調子に乗ってくると緩むんですよ。4−0？ゆるゆるですよ、僕とか。点を取られてもリスクがないんだから、いっちゃおうよ？ってなるのに、最後まで絶対に1点もあげませんというメンタルを保ち続けた」。さらに「うわあ…こいつらとは友達になれねえなと思いながら…」と笑わせると、パーソナリティーの垣花正が「褒め言葉としてね」とフォローしていた。

さらに垣花が「あそこまで攻め抜くってことは、プロですからね。逆に。他の国に比べて、その面に関しては最強かもしれない」と話すと、金子氏も「世界一かもしれない、その規律は」と同意していた。