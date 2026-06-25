【ママのベストバイ！夏編】面倒くない！サイコー話題の調光レンズ【第8話まんが】#ママスタショート
「過去の私、なんでもっと早く買わなかったの！？」と思わず言ってしまうアイテムはたくさんありますよね。今回は、自分だけの秘密にするにはもったいないと寄せられた、ママたちのベストバイを紹介します。
今回は、夏の刺激と面倒を一挙解決したママのベストバイ・アイテム。
夏の日差しが強すぎる。こんなときはサングラスの出番です。しかしこの手のアイテム、面倒なことも多くて……。
ママ「今日も日差しが強い！ サングラスぅ〜！」
（数分後）
ママ「屋内涼しぃ〜 サングラス外そ……」
（数秒後）
ママ「うひー！ また日差しが強いぃ！ サングラスぅ〜〜」
ひたすら繰り返されるルーティンにうんざり。そんな面倒を解決してくれたベストバイアイテムは【調光レンズ】。
いちいちサングラスの着脱をしなくても、紫外線や光に反応してレンズのカラー濃度が変化してくれる優れモノ。たかが調光レンズと侮るなかれ。ママ的にはなんと想像の100倍以上の便利さなのだそう（一個人の感想です）。みなさんも試してみて〜！
みなさんのベストバイも、よかったら教えてくださいね！
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、夏の刺激と面倒を一挙解決したママのベストバイ・アイテム。
夏の日差しが強すぎる。こんなときはサングラスの出番です。しかしこの手のアイテム、面倒なことも多くて……。
（数分後）
ママ「屋内涼しぃ〜 サングラス外そ……」
（数秒後）
ママ「うひー！ また日差しが強いぃ！ サングラスぅ〜〜」
ひたすら繰り返されるルーティンにうんざり。そんな面倒を解決してくれたベストバイアイテムは【調光レンズ】。
いちいちサングラスの着脱をしなくても、紫外線や光に反応してレンズのカラー濃度が変化してくれる優れモノ。たかが調光レンズと侮るなかれ。ママ的にはなんと想像の100倍以上の便利さなのだそう（一個人の感想です）。みなさんも試してみて〜！
みなさんのベストバイも、よかったら教えてくださいね！
原案・ママスタ 編集・編集部