【ママのベストバイ！夏編】面倒くない！サイコー話題の調光レンズ【第8話まんが】#ママスタショート

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「過去の私、なんでもっと早く買わなかったの！？」と思わず言ってしまうアイテムはたくさんありますよね。今回は、自分だけの秘密にするにはもったいないと寄せられた、ママたちのベストバイを紹介します。



今回は、夏の刺激と面倒を一挙解決したママのベストバイ・アイテム。

夏の日差しが強すぎる。こんなときはサングラスの出番です。しかしこの手のアイテム、面倒なことも多くて……。

ママ「今日も日差しが強い！　サングラスぅ〜！」

（数分後）

ママ「屋内涼しぃ〜　サングラス外そ……」

（数秒後）

ママ「うひー！　また日差しが強いぃ！　サングラスぅ〜〜」

ひたすら繰り返されるルーティンにうんざり。そんな面倒を解決してくれたベストバイアイテムは【調光レンズ】。

いちいちサングラスの着脱をしなくても、紫外線や光に反応してレンズのカラー濃度が変化してくれる優れモノ。たかが調光レンズと侮るなかれ。ママ的にはなんと想像の100倍以上の便利さなのだそう（一個人の感想です）。みなさんも試してみて〜！

みなさんのベストバイも、よかったら教えてくださいね！

原案・ママスタ　　編集・編集部