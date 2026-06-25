愛知県日進市のお肉の直売店には開店直後から多くの客が訪れます。ブランド牛「宮崎牛」や新鮮な精肉をお値打ちに販売。さらに老舗洋食店の味が楽しめる惣菜も人気の理由です。

■ブランド牛「宮崎牛」もお値打ちに





愛知県日進市にある「イートファクトリーあんず」は、開店からわずか30分で店内が客でいっぱいになるほど人気のお肉の直売店です。

客：

「安くておいしいです」

別の客：

「スーパーでは買えないお肉が安いです」





直売店ならではの強みは、牛、豚、鶏をすべて塊のまま仕入れ、店内の厨房でさばいていることです。「国産豚切り落とし」（100グラム116円）や、「国産豚スペアリブ」（100グラム127円）、「国産ありた鶏骨付きモモ」（100グラム127円）など、新鮮で質の良い肉がお値打ち価格で並びます。

中でも人気なのは「宮崎牛」です。



客：

「宮崎牛です。ここは普通の精肉店では売ってなさそうなものがあったりするので」

別の客：

「宮崎牛の切り落としは、すき焼きにしてもビーフシチューにしてもおいしいです」

料理長：

「宮崎牛は、きめ細やかな霜降りと柔らかい肉質、濃厚なうまみが特徴です。うちは一頭買いしていますので、お値打ちに提供しています」

和牛のオリンピックと呼ばれる「全国和牛能力共進会」で4大会連続最高賞に輝いたブランド牛・宮崎牛。



ランプやミスジなどの希少部位も入った「宮崎牛焼肉セット」（800グラム6264円）や、「宮崎牛切り落とし」（100グラム462円）など、高級部位から新鮮なホルモンまでお値打ちに購入できるのも直売店ならではです。

■お惣菜コーナーには「マ・メゾン」のお弁当





さらに、店内で人気を集めているのが、新鮮な肉を使った惣菜コーナーです。



客：

「ショウガと唐辛子のパンチが効いた『シンガポールチキンライス』が今日のお昼ご飯です」

中でも特に人気のメニューが、「厚切りベーコンとハンバーグのおろしソース弁当」（735円）。



客：

「お弁当のハンバーグは、安くてやわらかくておいしい」

別の客：

「早い時間に行かないとハンバーグのお弁当はなくなっちゃいます」



実はこのお弁当を手がけているのは名古屋の老舗洋食店「マ・メゾン」。

店舗のすぐ隣には、「とんかつマ・メゾン 日進竹の山店」があり、「あんず」はマ・メゾンが運営するお肉の直売店なのです。



そのためお惣菜コーナーには、「マ・メゾン名物みそカツ丼」（735円）をはじめ、店舗で提供している人気メニューがずらり。老舗の味を弁当価格で味わえるのも魅力です。



肉を知り尽くした老舗だからこそ実現できる品質と価格。ブランド牛から惣菜まで、おいしい肉をお値打ちに楽しめる直売店ならではの魅力が、多くのリピーターを生んでいるようです。



2026年6月8日放送