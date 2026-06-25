奥野壮、ドラマ会見に“ものもらい”で参加 横山裕も撮影現場でのマイペースぶりに感心「なにか起こすんです！」
俳優の奥野壮が25日、都内で行われたカンテレ・フジテレビ系水ドラ★イレブン『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』（7月1日スタート、毎週水曜 後11:00）制作発表に登壇した。SUPER EIGHTの横山裕が主演する今作に、後輩刑事役として出演する奥野だが、冒頭から「左目にものもらいができてしまって…」と恐縮しながらあいさつした。
【写真】サウナで遭遇した妖怪汗切りおじさんを再現する横山裕
「左目の調子が悪いんですけどドラマではそんなことなく楽しく演じさせていただいていますのでよろしくおねがいします」とする奥野は「（治療は）今、頑張ってます」と報告。奥野を覗き込んだ横山は「綺麗な目をしてるね〜」と感心した。
撮影現場で奥野は「横山さんはカメラを購入されたとお聞きして、僕もマイカメラを現場に持っていったら興味を撮ってくださって。横山さんを控え室で撮らせていただきました」と和やかな様子を紹介。横山は「すごくカメラにハマっていて奥野くんも専門的なことを教えてくれて。『そうなんや、撮ってよ、僕のこと』ってパシャって撮ってもらって」と経緯を明かす。
しかし「『あ、ちょうど充電、切れました』って。だからその写真をみていないんですよ。そんなことあります？これが奥野くん。こういうときにものもらいとか作ってきたり。なにか起きるんです！」と苦笑まじりに力説。「役にぴったりで、なんか目が離せない。それが画面にも出ていて絵に力がある」と魅力として捉えていた。
講談社『good!アフタヌーン』で連載中の同名漫画（原作：伊口紺／漫画：中村優児）を実写化。人と群れない一匹狼の刑事・磯貝史郎（横山）と、殺人鬼に触れると“殺した人数”が見えるという特異な能力を持つ女性・黒井ヒナタ（関水渚）が、それぞれ大切な人を奪われた復讐のため、秘密裏にバディを組み、日常に紛れる猟奇的な連続殺人鬼＝シリアルキラーと対峙（たいじ）していく、怒とうのバディサスペンス。
【写真】サウナで遭遇した妖怪汗切りおじさんを再現する横山裕
「左目の調子が悪いんですけどドラマではそんなことなく楽しく演じさせていただいていますのでよろしくおねがいします」とする奥野は「（治療は）今、頑張ってます」と報告。奥野を覗き込んだ横山は「綺麗な目をしてるね〜」と感心した。
しかし「『あ、ちょうど充電、切れました』って。だからその写真をみていないんですよ。そんなことあります？これが奥野くん。こういうときにものもらいとか作ってきたり。なにか起きるんです！」と苦笑まじりに力説。「役にぴったりで、なんか目が離せない。それが画面にも出ていて絵に力がある」と魅力として捉えていた。
講談社『good!アフタヌーン』で連載中の同名漫画（原作：伊口紺／漫画：中村優児）を実写化。人と群れない一匹狼の刑事・磯貝史郎（横山）と、殺人鬼に触れると“殺した人数”が見えるという特異な能力を持つ女性・黒井ヒナタ（関水渚）が、それぞれ大切な人を奪われた復讐のため、秘密裏にバディを組み、日常に紛れる猟奇的な連続殺人鬼＝シリアルキラーと対峙（たいじ）していく、怒とうのバディサスペンス。