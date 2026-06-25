女優の関水渚（28）が25日、都内でカンテレ・フジテレビ系「今夜もシリアルキラーと待ち合わせ」（7月1日開始、水曜午後11時）制作発表会見に登壇した。

同局系で新設された「水ドラ★イレブン」の第1弾作品。人と群れない一匹おおかみの主人公の刑事・磯貝史郎（横山裕）と、殺人鬼に触れると“殺した人数”が見えるという特異な能力を持つ黒井ヒナタ（関水）がバディを組み、日常に紛れる猟奇的な連続殺人鬼（シリアルキラー）と対峙（たいじ）するサスペンス。

物語にちなみ意外な一面についてトークしていると、共演の山崎紘菜（32）から「（関水は）『紘菜ちゃんと付き合いたい』『かわいい』とか言ってきて、（物理的距離も）どんどん近づいてくる」と人懐こい一面を明かされた。だが「この間なぎ（関水）は違う女優さんに同じことしてた。それを見て遊ばれたなと。ちょっとショックでした」と魔性的部分も暴露された。

さらにタイトルにちなみ、印象的な“待ち合わせ”についてトーク。関水は「横山さんと初めてお会いした日」とした。「ずっとテレビで見ていたので最初のあいさつは絶対に大事だと思って」と当日は緊張の面持ちで対面。最初こそおとなしかった関水だが、今は横山から「おしゃべりモンスター」と称されるほどに現場の盛り上げ役的存在に。「質問1聞いたら100返ってくる。最近は渚ちゃんが近づいてくると、用もないのにマネジャー呼んでます（笑い）」と明かし、関水は「ショックです」としょんぼり。横山はすかさず「うそです」とフォローしていた。