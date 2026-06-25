SUPER EIGHT大倉忠義、ジュニアプロデュース裏側密着 新ドキュメンタリーシリーズ「POTENTIAL 大倉忠義」 始動
【モデルプレス＝2026/06/25】SUPER EIGHTの大倉忠義が出演する新ドキュメンタリーシリーズ『POTENTIAL ⼤倉忠義』（読み：ポテンシャル）の配信が決定。第1話・第2話は7⽉16⽇Netflixにて国内および世界配信、Prime Videoにて国内配信。今後、継続的な配信を予定している。
【写真】大倉忠義、後輩育成に試行錯誤
“スターの原⽯”ジュニアのプロデュースを⼿がける⼤倉。彼とジュニアたちの舞台裏に⻑期密着で迫る新ドキュメンタリーシリーズ「POTENTIAL ⼤倉忠義」。SUPER EIGHTメンバーとして、アイドルにしか出来ないライブの演出に携わってきた。2018年から関⻄ジュニアのプロデュースを⼿がけ、個性豊かな才能をデビューへと導いてきた。2025年からはジュニア全体のプロデュースを本格化。
そんな彼は、ジュニアたちに磨きをかける3つのステージを⽤意した。事務所の伝統を受け継ぐロングラン公演「ジュニア Showcase 2025 新星 -SHINSEI-」（2025年12⽉9⽇〜28⽇）、世代交代した関⻄ジュニアの真価が試される「関⻄ジュニアあけおめコンサート2026 A HAPPY NEW ERA PARTY」（2026年1⽉3⽇〜5⽇）、ACEes、KEY TO LIT、B&ZAIをはじめジュニア総勢77名が⼀堂に集まる「ジュニア STAR to FESTIVAL 2026」（2026年1⽉29⽇〜2⽉1⽇）。ジュニアたちが主役となる公演の数々に、⼤倉は「磨かれますし、垢抜けますしね。“こんなかっこよくなるんや”と思いますもん」と期待を込める。
7⽉16⽇の配信では、各話それぞれ“1時間超え”のロングボリュームで、公演の舞台裏に独占密着。デビューへの夢を⽬指して、時には仲間として助け合い、時にはライバルとして切磋琢磨するジュニアたちの素顔が明らかになるほか、独占インタビューも“超”満載。「デビューしてファンの⽅を喜ばせたい」「負けたくない」「悔しい」練習場で、ジュニアたちの等⾝⼤の本⾳が溢れ出す。番組の取材中、⼤倉は「アイツらにはあんまり⾔っていないんですけど…絶対デビューさせたい」と熱い思いを。事務所の先輩として、⼤倉が後輩たちへ伝えたいことは何なのか。⻑期密着シリーズが始動する。（modelpress編集部）
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◆大倉忠義、ジュニアプロデュース業の密着ドキュメンタリー始動
“スターの原⽯”ジュニアのプロデュースを⼿がける⼤倉。彼とジュニアたちの舞台裏に⻑期密着で迫る新ドキュメンタリーシリーズ「POTENTIAL ⼤倉忠義」。SUPER EIGHTメンバーとして、アイドルにしか出来ないライブの演出に携わってきた。2018年から関⻄ジュニアのプロデュースを⼿がけ、個性豊かな才能をデビューへと導いてきた。2025年からはジュニア全体のプロデュースを本格化。
◆大倉忠義「絶対デビューさせたい」熱い本音明かす
7⽉16⽇の配信では、各話それぞれ“1時間超え”のロングボリュームで、公演の舞台裏に独占密着。デビューへの夢を⽬指して、時には仲間として助け合い、時にはライバルとして切磋琢磨するジュニアたちの素顔が明らかになるほか、独占インタビューも“超”満載。「デビューしてファンの⽅を喜ばせたい」「負けたくない」「悔しい」練習場で、ジュニアたちの等⾝⼤の本⾳が溢れ出す。番組の取材中、⼤倉は「アイツらにはあんまり⾔っていないんですけど…絶対デビューさせたい」と熱い思いを。事務所の先輩として、⼤倉が後輩たちへ伝えたいことは何なのか。⻑期密着シリーズが始動する。（modelpress編集部）
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