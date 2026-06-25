台風7号が沖縄・宮古島の南南東の海上を北上しています。今後の進路や天気について気象予報士の解説です。

25日の鹿児島県本土、雨は小康状態に入りましたが、梅雨前線は九州付近で停滞しています。

27日にかけて薩摩、大隅、種子・屋久では200ミリの大雨が予想されていますのでご注意ください。一方、奄美地方は北上する台風の影響です。

台風の最新情報

台風の最新情報です。

午後3時現在、宮古島の南東およそ110キロの海上にあって、予報円の中心を進んだ場合、沖縄本島から奄美地方のすぐ西を通り、26日金曜日の午後3時には沖永良部の北およそ100キロの海上に達する見込みです。

強風域・暴風域に入る時間帯は？

予報円の中心を進んだ場合の強風域と暴風域に入るタイミングをまとめました。26日に日付が変わる頃から、奄美南部で強風域に入り始めそうです。

奄美北部と南部には26日の昼ごろから夕方ごろ最も接近し、薩摩、大隅、種子・屋久も26日の夕方以降、強風域に入り始める見込みです。

雨の予想

雨の予想です。

26日の昼前には、台風本体の雨雲が奄美にかかりそうです。風の予想を加えてみると奄美北部と南部は暴風域とみられる時間帯です。

続けて見ていくと、台風の中心よりも北東側に活発な雨雲が控えています。

風の予想を加えると、左側が台風7号、そして右側が台風8号です。

このあと、台風は自動車並みにスピードを上げ、本州に向かっていくでしょう。

波の高さの予想

波の高さの予想です。

奄美ではすでにしけていますが、さらに26日になると大しけになるでしょう。大隅、種子・屋久も5メートルのしけになりそうです。

きょうの最高気温

25日の最高気温です。

台風から熱帯由来の空気が流れ込み、25日はかなり蒸し暑くなっています。

今年最高を更新した所も多く、屋久島はこの夏、県内で最も暑い33.5度を観測しました。

・