メ～テレ（名古屋テレビ）

中東情勢の影響が、身近なところで長引いています。「指定ごみ袋」の供給不安から、名古屋市では指定以外のごみ袋も使える臨時措置の期間が「延長」となりました。

今後の供給の見通しは？

名古屋市千種区の「サンエース春岡店」。

「こちらのスーパーでは毎週木曜日にごみ袋が入荷するということですが、25日はどのくらい入荷したんでしょうか」（西尾菜々美アナウンサー）

Q.資源専用袋と書いてありますが

「本日入荷したごみ袋。可燃ごみやほかのサイズも注文していたが、入荷したのはこの1種類、1ケースのみ」（サンエース 執行役員 宮下裕基さん）

25日に入荷したのは、「資源専用」の名古屋市指定の袋のみ。「可燃」の市指定袋は1つも入ってきませんでした。

サンエース春岡店では、4月上旬から入荷数が徐々に減り、一部商品では品切れ状態になっているといいます。

Q.可燃ごみの指定袋は20Lも45Lも品切れ状態ですね

「次いつ入荷するか、めどが立っていない状況。当日にならないと入荷するかしないかわからない状況は、今までなかったこと」（宮下さん）

Q.家で使っているごみ袋は十分にある？

「十分にはない。20Lの可燃ごみの袋がちょっと足りない。困りますよね」（70代の客）

名古屋市の担当課に聞く

名古屋市は5月下旬から、指定ごみ袋以外の袋でもごみを出せるよう、一時的な措置を始めていて、サンエース春岡店ではこうした袋の取り扱いも始めています。

Q.透明の袋を買い求めるお客さんは増えた？

「増えました。初めはなかなか認知されていないようで、ポップを掲示したり案内したりして認知が広がってきた」（宮下さん）

こうした措置は「6月末まで」の一時的な予定でしたが、名古屋市は24日、この措置を「当面の間」延長すると発表しました。

やはり供給は戻っていないということでしょうか？

「製造自体はできていて、需要が供給を上回っているところはあるのかなと感じている」（名古屋市環境局事業部作業課 河合幸樹さん）

供給改善の兆しが見えているようにも取れますが――。

「もちろん指定袋を置いている所はあるが、欠品している所は欠品している。具体的な安定供給の時期はお示しできないので心苦しい。そういった面もあって『当面の間』としていて、状況を注視したい」（河合さん）