常葉大学副学長で津波工学が専門の阿部郁男教授に6月25日朝の地震について聞きました。



まずは、メカニズムについて…。



（常葉大学 副学長 津波工学専門 阿部 郁男 教授）

「東北の太平洋沿岸というのは、太平洋プレートに陸が乗ってる、そのプレートの下に沈み込もうとしてる場所になっていて、その沈み込みの力によって時々、規模の大きな地震を起こす場所になります。そのプレートの境目で起きた地震が、今回の地震で、「プレート境界型地震」と言うが、東日本大震災であるとか、あと、ことし4月にも規模の大きな地震があったが、その地震と全く同じタイプの地震とになる」





静岡県内では富士市、沼津市伊豆の国市などで震度2、中部から伊豆を中心に広い範囲で震度1を観測しましたが南海トラフ地震との関連はあるのでしょうか？（常葉大学 副学長 津波工学専門 阿部 郁男 教授）「静岡県で今心配されている南海トラフの地震とはプレートが全く違うプレートなので、今回の地震が、そのまま静岡の地震につながるようなことにはならないと思います」一方、今回は地震の規模が小さかったため津波の心配はありませんでしたが、2025年12月、2026年4月は、いずれも津波警報が発表されていています。津波が発生した場合には、静岡県内にも影響を及ぼす可能性があり、阿部教授は、日頃の備えを確認するきっかけにしてほしいと話します。（常葉大学 副学長 津波工学専門 阿部 郁男 教授）「今回の地震もそうだが、やはり地震がいつ、どのくらいの規模のものが起こるかって、今予知する技術はまだ難しい。他の地域で起きた地震のたびに身近な備えであるとか、避難対策を改めて確認していただくきっかけになればと思ってます」