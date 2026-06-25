俳優の奥野壮が２５日、都内で、横山裕主演のフジテレビ系ドラマ「今夜もシリアルキラーと待ち合わせ」（７月１日スタート、水曜・後１１時）の制作発表会に出席した。

講談社「ｇｏｏｄ！アフタヌーン」で連載中の同名人気漫画の実写化。人と群れない一匹オオカミの刑事・磯貝史郎（横山）と、殺人鬼に触れると殺した人数が見えるという特異な第六感女子・黒井ヒナタ（関水渚）によるサスペンス。奥野はドラマオリジナルキャラクター・牧野信一を演じる。チームに清涼感与える役と紹介されると、照れ笑いを浮かべた。

現在も撮影まっただ中だが「左目にものもらいができて調子が悪いけど、ドラマは順調。目を開いて、頑張っています」とあいさつ。趣味のカメラで意気投合したという横山からは「すごい専門的なことを教えてくれた。『（僕の写真を）撮ってよ』って言ったら、『ちょうど充電切れました』と。これが奥野くん。こういう（制作発表の）時に、ものもらいを作ってきたり、何かが起こる。本当に役にピッタリで目が離せない」と明かされた。

記者から投げかけられた質問を聞き直したり、他人事のような回答したりと天然っぷりをさく裂させた奥野。その姿に、山崎紘菜は「子役だと思って接している。人の話を聞きなさい。これじゃカンテレでは生きていられないよ」とたしなめ、笑いが起こっていた。