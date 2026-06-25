高橋克典、17歳息子から“心温まる”父の日ギフト 親子の絆に「心がほっこり」「なんてセンスの良いプレゼント」
俳優の高橋克典（61）が、25日までに自身のブログを更新。父の日に17歳の息子から贈られたプレゼントを公開し、「嬉しいもんですね」と喜びをつづった。
【写真】17歳息子から届いた父の日ギフトを公開した高橋克典
高橋は「父の日」と題してブログを投稿。「息子から」とコメントを添え、父の日の贈り物の写真を公開した。
写真には、「Happy Father's Day!!」のメッセージが添えられたチョコレートケーキが写されており、犬や猫をモチーフにしたチョコレート細工が飾られた華やかな仕上がり。また、高橋の健康を気遣ったカルダモン風味の飲む酢も贈られていた。
高橋は、息子からのプレゼントに対し「嬉しいもんですね」と率直な思いを吐露。17歳になった息子からの心遣いに、父親としての喜びをにじませた。
温かな親子関係が伝わる投稿に、ファンからは「優しい息子さん」「豪華なチョコレートケーキ」「チビ克くんも、粋なプレゼントをくれましたね」「可愛いケーキに、なんてセンスの良いプレゼントなこと」「周りが喜ぶ、幸せいっぱいの高橋家」「あたたかな愛情と深い絆がぎゅっと詰まっていて、こちらまで心がほっこりいたしました」などの声が寄せられている。
【写真】17歳息子から届いた父の日ギフトを公開した高橋克典
高橋は「父の日」と題してブログを投稿。「息子から」とコメントを添え、父の日の贈り物の写真を公開した。
写真には、「Happy Father's Day!!」のメッセージが添えられたチョコレートケーキが写されており、犬や猫をモチーフにしたチョコレート細工が飾られた華やかな仕上がり。また、高橋の健康を気遣ったカルダモン風味の飲む酢も贈られていた。
温かな親子関係が伝わる投稿に、ファンからは「優しい息子さん」「豪華なチョコレートケーキ」「チビ克くんも、粋なプレゼントをくれましたね」「可愛いケーキに、なんてセンスの良いプレゼントなこと」「周りが喜ぶ、幸せいっぱいの高橋家」「あたたかな愛情と深い絆がぎゅっと詰まっていて、こちらまで心がほっこりいたしました」などの声が寄せられている。