山崎紘菜、関水渚の猛アプローチをけん制「誰にでも言ってる」 いつの間にか手つなぎに困惑
俳優の山崎紘菜、関水渚が25日、都内で行われたカンテレ・フジテレビ系水ドラ★イレブン『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』（7月1日スタート、毎週水曜 後11：00）制作発表に登壇した。関水は連続共演となった山崎にすっかり夢中で「紘菜ちゃん、めっちゃかわいい」とべた褒めするも、山崎からは“疑惑”をかけられる一幕があった。
【写真】サウナで遭遇した妖怪汗切りおじさんを再現する横山裕
講談社『good!アフタヌーン』で連載中の同名漫画（原作：伊口紺／漫画：中村優児）を実写化。人と群れない一匹狼の刑事・磯貝史郎（横山裕／SUPER EIGHT）と、殺人鬼に触れると“殺した人数”が見えるという特異な能力を持つ女性・黒井ヒナタ（関水渚）が、それぞれ大切な人を奪われた復讐のため、秘密裏にバディを組み、日常に紛れる猟奇的な連続殺人鬼＝シリアルキラーと対峙（たいじ）していく、怒とうのバディサスペンス。
関水は捜査一課の刑事・鶴岡楓役の山崎について「最初に“めっちゃきれい！”って言っちゃったんですけど、きれいなだけでなく、めっちゃかわいいんです」とメロメロ。山崎は「『かわいい、かわいい』っていうじゃないですか。『紘菜ちゃんみたいな人と、付き合いたい』『紘菜ちゃんと結婚したい』ってすごく言ってくる。しゃべっていても距離が近くなって、気づいたら追い込まれて隣にいる」と猛アプローチを暴露。
しかし「この間、なぎは違う女優さんにも同じことをしていました。私はそれをみて“遊ばれた”と。誰にでもいうかわいいなんだとショックでしたね」と疑いの眼差し。 関水は「その瞬間、その人がかわいかった」と弁解するが、「よくないよ、やめたほうがいい」と指摘した。
さらに「本当に紘菜ちゃんのことが好きで、手とか触ると嫌がられるので肘とか触ってる」というスキンシップにも山崎は「気づいたら手をつながれているんです。かわいいなと思いつつ…ただ真に受けすぎると傷つく。悪い女なので気をつけたい」とけん制しながらも「人の懐に入るのがうまい。パーソナルスペースもガンガンくるので、それはうれしい」と優しさもチラリ。
そんな関水は現場では他のキャストからも“おしゃべりモンスター”として扱われているといい、横山は「最近、渚ちゃんが僕にバーッとしゃべると紘菜ちゃんが止めてくれるんです。『ハウス！ハウス！』って」と苦笑。「今、横山さんが疲れてくるから、なぎにかまう余裕ないよって教えないと」とお姉さんぶりを発揮していた。
【写真】サウナで遭遇した妖怪汗切りおじさんを再現する横山裕
講談社『good!アフタヌーン』で連載中の同名漫画（原作：伊口紺／漫画：中村優児）を実写化。人と群れない一匹狼の刑事・磯貝史郎（横山裕／SUPER EIGHT）と、殺人鬼に触れると“殺した人数”が見えるという特異な能力を持つ女性・黒井ヒナタ（関水渚）が、それぞれ大切な人を奪われた復讐のため、秘密裏にバディを組み、日常に紛れる猟奇的な連続殺人鬼＝シリアルキラーと対峙（たいじ）していく、怒とうのバディサスペンス。
しかし「この間、なぎは違う女優さんにも同じことをしていました。私はそれをみて“遊ばれた”と。誰にでもいうかわいいなんだとショックでしたね」と疑いの眼差し。 関水は「その瞬間、その人がかわいかった」と弁解するが、「よくないよ、やめたほうがいい」と指摘した。
さらに「本当に紘菜ちゃんのことが好きで、手とか触ると嫌がられるので肘とか触ってる」というスキンシップにも山崎は「気づいたら手をつながれているんです。かわいいなと思いつつ…ただ真に受けすぎると傷つく。悪い女なので気をつけたい」とけん制しながらも「人の懐に入るのがうまい。パーソナルスペースもガンガンくるので、それはうれしい」と優しさもチラリ。
そんな関水は現場では他のキャストからも“おしゃべりモンスター”として扱われているといい、横山は「最近、渚ちゃんが僕にバーッとしゃべると紘菜ちゃんが止めてくれるんです。『ハウス！ハウス！』って」と苦笑。「今、横山さんが疲れてくるから、なぎにかまう余裕ないよって教えないと」とお姉さんぶりを発揮していた。