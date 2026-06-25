俳優の板垣李光人（２４）が２５日、都内の中央学院大学中央高等学校で主演映画「口に関するアンケート」（７月３日公開）の「公開直前！学校サプライズイベント」に登壇した。

映画を鑑賞した生徒の前に板垣らキャスト陣がサプライズで現れると、「きゃ〜！！！」と悲鳴のような大歓声が上がった。それぞれが手を振り、サインボールを投げるなど熱烈にファンサービス。板垣は「叫んでないのに喉が今からからで、みなさんの熱気に圧倒されている」と笑顔。「アリーナ！」と呼びかけ、「楽しんでいただけたようで何よりです。みなさんと楽しい時間を過ごせたらと思っております」と爽やかだった。

今作は背筋氏の同名ホラー小説を実写化。生徒から「怖かったもの」を聞かれると、板垣は「体育がとにかく苦手で、ずっと見学していた。ずっとばれないように座って見学していた」と明かした。続けて「体育の先生には申し訳ないけど、体育が怖かった」と笑わせた。

イベントには綱啓永、吉川愛、ＭＥ：ＩのＭＯＭＯＮＡ、ＢＵＤＤｉｉＳの森愁斗、ＴＡＧＲＩＧＨＴの西山智樹も登壇した。