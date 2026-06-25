ローソンストア100で「三ツ矢 特濃オレンジスカッシュ」無料券がもらえるのは6月30日まで。夏に嬉しい麺ソースもまとめ買いでお得に。

ローソンストア100各店では、対象商品を1個買うと1個もらえるお得なキャンペーンなどが2026年6月24日から開催中です。

6月23日から始まった"1個買うと1個もらえる"キャンペーンは以下の通り。

・セブン-イレブン

・ローソン

・ファミリーマート

・ミニストップ

・デイリーヤマザキ

・ポプラ

まとめ買いすると最大70円引きに

まずは、6月24日から30日まで実施中の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンから紹介します。

対象商品は、アサヒ飲料「颯」（620ml）と「食事の脂にこの一本。」（600ml）です。

どちらか1本を購入すると、「三ツ矢 特濃オレンジスカッシュ」（500ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は6月24日から7月7日まで。

対象店舗は全国のローソンストア100。ローソン・ナチュラルローソン・Lミニマートは対象外です。

つづいて、まとめ買いでお得になるキャンペーンを紹介します。

【お弁当50円引き】

ローソンストア100では、6月24日からお弁当の新価格（298円・398円・498円）の統一と「だけ弁当」シリーズ5周年を記念したお得なキャンペーンが実施中です。

6月24日から30日までの期間、お弁当を購入すると次回使える50円引きクーポンがもらえます。

クーポンの発券・利用は、おにぎり弁当も含みます。ただし、鶏照り焼きタルタルうどん弁当、ざるそば弁当、冷やしそば・いなりセットは対象外です。

クーポン利用期間は6月24日から7月7日まで。

【日清カレーメシ・ハヤシメシまとめ買いで70円引き】

6月24日から7月7日までの期間、対象の日清カレーメシ・ハヤシメシを2個一緒に購入すると70円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●日清 山盛カレーメシ 欧風ビーフ（130g）

●日清 山盛ハヤシメシ デミグラス（129g）

●日清 カレーメシ 欧風ビーフ（89g）

【プリッツまとめ買いで60円引き】

6月24日から7月7日までの期間、対象のグリコ「プリッツ」を2個一緒に購入すると60円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●グリコ プリッツ旨サラダ（64g）

●グリコ トマトプリッツ（53g）

●グリコ プリッツロースト塩バター（57g）

●グリコ プリッツ旨塩レモン（47g）

【涼味 麺ソースまとめ買いで40円引き】

6月24日から7月21日までの期間、対象の「涼味 麺ソース」を2個一緒に購入すると40円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●ダイショー すみれ 味噌仕立て油そばの素（116g）

●ダイショー 一風堂 赤丸まぜそばの素（116g）

●ダイショー 飯田商店 つけ麺用スープ（280g）

●ダイショー 麺屋武蔵 つけ麺用スープ（300g）

●イチビキ 赤からまぜめんの素（54g）

●寿がきや 麵処井の庄監修辛辛魚まぜ麺の素（61g）

●エバラ プチっとうどん 釜玉うどん（23ｇ×4個）

●エバラ プチっとうどん すだちおろしうどん（22g×4個）

●エバラ プチっとうどん 明太子うどん（22g×4個）

●エバラ プチっとうどんプラス 汁なし担々麺（40g×3個）

●エバラ プチっとうどん だし入りとろろ（42g×3個）

●イチビキ さっぱりおろしつゆ香るうめ（1人前×2入／140g）

●イチビキ さっぱりおろしつゆ香る大葉（1人前×2入／136g）

●ミツカン SOUPでそうめん 柚子だし（26g×3袋）

●ミツカン SOUPでそうめん 地鶏だし塩（27g×3袋）

●キッコーマン 具麺 牛だし肉ぶっかけ（100g）

●キッコーマン 具麺 柚子鬼おろし（84g）

●ダイショー うどんの素 にんにく背油（100g）

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ