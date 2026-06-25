¿ÀÎ¤ÏÂ¤¬ÀÄ¿¹¤«¤éÈ¬²¦»Ò¤Ø°ÜÀÒ¡Ö¥¯¥é¥Ö¤¬µá¤á¤ëPGÁü¤Ë¹çÃ×¡×º£µ¨B2¤Ç56»î¹ç½Ð¾ì
¡¡6·î25Æü¡¢ÅìµþÈ¬²¦»Ò¥Óー¥È¥ì¥¤¥ó¥º¤Ï¡¢¿ÀÎ¤ÏÂ¤È2026－27¥·ー¥º¥ó¤ÎÁª¼ê·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö75¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡²Æì¸©½Ð¿È¤Ç¸½ºß31ºÐ¤Î¿ÀÎ¤¤Ï¡¢170¥»¥ó¥Á66¥¥í¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¡£¸©Î©¾®Ï½¹â¹»¤«¤éÇò鷗Âç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤·¡¢2017－18¥·ー¥º¥ó¤Ë¥¢ー¥¹¥Õ¥ì¥ó¥ºÅìµþZ¤ÎÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆB¥êー¥°¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÎ°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¤ÎÎý½¬À¸¤ò·Ð¤Æ¡¢Åçº¬¥¹¥µ¥Î¥ª¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¢ÀçÂæ89ERS¡¢·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º¡¢ÀÄ¿¹¥ï¥Ã¥Ä¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄ¿¹¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿2025－26¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢B2¥êー¥°Àï56»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á42»î¹ç¤ËÀèÈ¯¡£1»î¹çÊ¿¶Ñ17Ê¬22ÉÃ¤Î¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤Ç2.2ÆÀÅÀ¡¢2.1¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þー¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£5·î12ÆüÉÕ¤ÇB¥êー¥°¼«Í³¸ò¾ÄÁª¼ê¥ê¥¹¥È¤Ë¸ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÈ¬²¦»Ò¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡È¬²¦»Ò¤Î髙¾¾Î½ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ï¡¢·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¥Üー¥ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤È¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¤Î³ÍÆÀ¤òÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¯¥é¥Ö¤¬µá¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥ÉÁü¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë¿ÀÎ¤Áª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ÃÆþ¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒÈ¯É½¤ËºÝ¤·¡¢¿ÀÎ¤¤ÏÈ¬²¦»Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Áー¥à´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î»î¹ç¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¡¢¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ë¤¤¤±¤ë¤è¤¦¥Áー¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤È¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀÄ¿¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ï¡Ö¥Áー¥à¤ÎÃç´Ö¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆÀÄ¿¹¤Î³§ÍÍ¡¢2Ç¯´ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë¥Áー¥à¤¬¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÀã¤¬¿¼¤¯¤Æ¤â¡¢²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¾ï¤Ë²¹¤«¤¯Ç®¤¤±þ±ç¤Ç»ä¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Öー¥¹¥¿ー¤Î³§¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤âµß¤ï¤ì¡¢Á°¤ò¸þ¤¯ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÄ¿¹¤Ç¤Î2¥·ー¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£