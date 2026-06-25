熊本がジャスティン・マッツと契約…3季ぶりの日本復帰「間違いなく最高のシーズンになる」

6月25日、熊本ヴォルターズは新外国籍選手のジャスティン・マッツと、2026－27シーズンの選手契約に合意したことを発表した。

27歳のマッツはアメリカのニュージャージー州出身で、201センチ100キロのパワーフォワード。バージニア工科大学でのプレーを経て、2023－24シーズンに千葉ジェッツ、信州ブレイブウォリアーズでプロキャリアをスタートさせた。千葉Jでは14試合の出場で8.9得点だったが、信州へ移籍後は46試合に出場し、平均13.4得点8.5リバウンド4.3アシストを記録し、オールラウンドな活躍をみせた。2024年以降はイスラエル、フランスの国内リーグを渡り歩き、来季より3季ぶりのBリーグ復帰を果たすこととなる。

今回の発表に際して、同選手はクラブを通じて、以下のようにコメントを残した。

「新シーズンから熊本ヴォルターズに加入できることに、今からとてもワクワクしています。間違いなく最高のシーズンになると思います。チームの勝利に貢献できるよう、全力を尽くします。新しいチームメイトやスタッフ、そしてファンの皆さんにお会いできることを、心から楽しみにしています！」

【動画】信州在籍時にトリプルダブルを記録したマッツ