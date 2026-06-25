パソナＧ、２６年５月期は一転営業赤字で着地 人材紹介事業の生産性回復進まず パソナＧ、２６年５月期は一転営業赤字で着地 人材紹介事業の生産性回復進まず

パソナグループ<2168.T>は２５日の取引終了後、２６年５月期の連結業績について、売上高が前回予想の３１００億円から３０８５億円（前期比０．２％減）、営業損益が５億円の黒字から１１億５０００万円の赤字（前期は１２億３７００万円の赤字）、最終損益が１８億円の赤字から３３億円の赤字（同８６億５８００万円の赤字）に下振れして着地したようだと発表した。営業損益は黒字転換の見通しから一転し赤字での着地となった。



キャリアソリューションの人材紹介事業は売り上げがピークとなる第４四半期（３～５月）において、期初から起きた生産性低下からの回復が想定より進まなかった。エキスパートソリューション（人材派遣）ではゴールデンウイークの有給取得が予想より多かったうえ、稼働者数の伸びが想定に届かなかった。そのほか、地方創生・観光ソリューションで新たに手掛けたゲーム事業も計画通りに進まず、営業損益を押し下げた。



出所：MINKABU PRESS