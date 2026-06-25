ホンダの軽・小型EVの第3弾

「ホンダの元気」を象徴するスポーツBEV

スーパーONE（Super-ONE）は、ホンダの軽・小型EVの第3弾。「ホンダが考えるFUNなEV」をテーマに開発された個性派である。この“ホンダの元気”を象徴するスポーツBEVを発売（5月下旬）前に千葉県の袖ケ浦フォレストレースウェイでチェックした。

スーパーONEは、コンパクトサイズのBEVながらスポーツ性能を徹底追求した点が大きな特徴だ。

メインターゲットは50代の男性。若い頃にホンダのスポーツハッチに乗っていてBEVに興味のある新しいモノ好きの先進層だ。サブターゲットをその息子さんの年代に相当する20代前半男性とした点もポイント。どちらの世代にも響く存在に仕上げることで「スーパーONEを通じてクルマの楽しさを共有。新たなクルマ好きを増やしたい」と開発陣は語る。新たなクルマ好きはBEVから生まれるのだ。

スタイリングはN-ONE e:のオーバーフェンダー仕様。1980年代に話題を呼んだ“ブルドッグ”の愛称を持つ初代シティ・ターボIIを彷彿させる前後のブリスターフェンダーが目を射る。ぐっと踏ん張ったスタンスは実に魅力的。まさにメーカー版コンプリートモデルという迫力の持ち主である。

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