BTS・Vが魅せる感情伝わる5つの表情！超緊張・落胆から爽快スマイルの使い分けに「ほんと演技うますぎる」「全部の表情かっこよくて見惚れる」

【動画】BTS Vの“天才的演技モーメント”まとめ動画／撮影の1日を追うsetlog動画／Vが登場するムービー（2本）

BTSのV（ヴィ）が、「コカ・コーラ」のムービーで披露した表情演技をまとめた動画が公開され、ファンの注目を集めている。

■BTS V、5つの表情を完璧に表現

Coca-Cola KoreaのInstagramには、「超緊張から爽快感溢れる瞬間まで。たった1秒で物語が生まれる、Vの天才的な演技モーメント！ 一緒に見てみませんか？」というコメントを添えた動画が公開された。

動画では、CMやメイキング映像から、Vの5つの表情にフォーカス。まずは手に汗握る試合を見つめ、思わずマフラーを握った手を口元に当てる「超緊張」の表情、続いて惜しいシーンに思わず肩を落とす「落胆」の表情が映し出される。

3つ目は、コカ・コーラの瓶を手に歓喜する「ドーパミン」全開の姿。サッカー観戦中のさまざまな感情を、表情だけで見事に演じ分けるVの演技力が光る。さらに4つ目には、どの角度から見ても絵になる「イケメンぶり」を切り取り、最後はコカ・コーラを飲み、「くぅーっ！」という声が聞こえてきそうな、爽快感あふれる表情がピックアップされている。

「Vの天才的な表情演技モーメント」をまとめた映像に、「ほんと演技うますぎる」「コーラ飲んでる時生き生きしてるね笑」「悔しがる表情かわいい」「目の演技がほんと上手だね」「全部の表情かっこよくて見惚れる」など、絶賛のコメントが寄せられている。