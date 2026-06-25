SUPER EIGHT⼤倉忠義のジュニアプロデュース裏側に独占密着した新ドキュメンタリーシリーズ配信決定

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“スターの原石”ジュニアのプロデュースを手がける大倉忠義（SUPER EIGHT）。彼とジュニアたちの舞台裏に長期密着で迫る新ドキュメンタリーシリーズ『POTENTIAL 大倉忠義』の配信が決定した。

■「絶対デビューさせたい」大倉忠義、ジュニアの可能性を信じて…

番組の第1話・第2話は7月16日にNetflixにて国内および世界配信、Prime Videoにて国内配信。今後、継続的な配信を予定している。

SUPER EIGHTメンバーとして、アイドルにしかできないライブの演出に携わってきた大倉。2018 年から関西ジュニアのプロデュースを手掛け、個性豊かな才能をデビューへと導いてきた。そして、2025 年からはジュニア全体のプロデュースを本格化。

そんな彼は、ジュニアたちに磨きをかける3つのステージを用意した。事務所の伝統を受け継ぐロングラン公演『ジュニア Showcase 2025 新星 -SHINSEI-』（2025年12月9日～28日）、世代交代した関西ジュニアの真価が試される『関西ジュニアあけおめコンサート 2026 A HAPPY NEW ERA PARTY』（2026年1月3日～5日）、そして、ACEes、KEY TO LIT、B&ZAIをはじめジュニア総勢77名が一堂に集まる『ジュニア STAR to FESTIVAL 2026』（2026年1月29日～2月1日）。

ジュニアたちが主役となる公演の数々に、大倉は「磨かれますし、垢抜けますしね。“こんなかっこよくなるんや”と思いますもん」と期待を込める。

7月16日の配信では、各話それぞれ“1時間超え”のロングボリュームで、公演の舞台裏に独占密着！ デビューへの夢を目指して、時には仲間として助け合い、時にはライバルとして切磋琢磨するジュニアたちの素顔が明らかになる他、独占インタビューも“超”満載。「デビューしてファンの方を喜ばせたい」「負けたくない」「悔しい」…練習場で、ジュニアたちの等身大の本音が溢れ出す。

番組の取材中、大倉は「アイツらにはあんまり言っていないんですけど…絶対デビューさせたい」と熱い思いを語る。事務所の先輩として、大倉が後輩たちへ伝えたいことは何なのか？ 長期密着シリーズの始動をお楽しみに。

■番組情報

『POTENTIAL 大倉忠義』

07/16（木）Netflixにて日本国内及び世界配信スタート

07/16（木）Prime Videoにて日本国内配信スタート

※内容・スケジュールは予告なく変更になる場合あり

出演：大倉忠義・ジュニア

制作協力：スローハンド

製作：ストームレーベルズ

(C)Storm Labels

■関連リンク

番組サイト

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