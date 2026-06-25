　25日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万1059枚だった。うちコールの出来高が6386枚と、プットの4673枚を上回った。コールの出来高トップは8万円の822枚（113円高170円）。プットの出来高トップは6万円の356枚（114円安131円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 8　　　 0　　　 1　　100000　
　 138　　　 0　　　 1　　95000　
　　90　　　+1　　　 2　　94000　
　　87　　　+1　　　 2　　92000　
　 248　　　+1　　　 4　　90000　
　 107　　　+5　　　 8　　88000　
　 122　　　+5　　　10　　87500　
　　99　　 +12　　　19　　85750　
　 342　　 +18　　　28　　85000　
　　 9　　 +16　　　28　　84500　
　　62　　 +21　　　36　　84000　
　　10　　 +31　　　47　　83500　
　 116　　 +33　　　55　　83000　
　　67　　 +42　　　68　　82500　
　 144　　 +49　　　79　　82000　
　　 7　　 +63　　 102　　81500　
　 145　　 +72　　 111　　81000　
　　78　　 +91　　 137　　80500　
　 822　　+113　　 170　　80000　
　　30　　+145　　 209　　79500　
　 280　　+163　　 243　　79000　
　　40　　+208　　 300　　78500　
　 354　　+241　　 350　　78000　
　 396　　+295　　 435　　77500　
　 283　　+361　　 525　　77000　
　　70　　+391　　 590　　76500　
　 155　　+480　　 715　　76000　
　　35　　+547　　 810　　75500　　3935 　 -2915　　　 1　
　　20　　　　　　 895　　75375　
　　22　　+575　　 880　　75250　
　　10　　　　　　 770　　75125　
　 559　　+670　　1000　　75000　　4470 　　　　　　　 2　
　　 9　　+635　　1075　　74625　
　 303　　+700　　1100　　74500　
　　 1　　+680　　1160　　74375　
　 225　　+875　　1360　　74000　
　　 1　　+310　　 920　　73750　
　　 2　　+315　　 940　　73625　
　　48　　+905　　1475　　73500　
　　 2　　+440　　1085　　73375　
　　 3　　+870　　1430　　73250　
　 475　 +1085　　1790　　73000　
　　 2　　+500　　1280　　72875　
　　 5　 +1165　　1800　　72750　
　 114　 +1245　　2055　　72500　
　　　　　　　　　　　　　72250　　2060 　　　　　　　 2　
　　82　 +1320　　2270　　72000　　1935 　 -2365　　　25　
　　 7　 +1040　　2125　　71750　
　　 7　 +1410　　2520　　71500　　1690 　 -2035　　　50　
　　　　　　　　　　　　　71250　　1590 　　　　　　　10　
　　 3　　　　　　1835　　71125　
　　18　 +1590　　2900　　71000　　1545 　 -1785　　　69　
　　 3　 +1820　　3320　　70500　　1390 　 -1350　　　49　
　　　　　　　　　　　　　70250　　1305 　　　　　　 105　
　　93　 +1935　　3700　　70000　　1215 　　-925　　 257　
　　　　　　　　　　　　　69875　　1255 　 -1010　　　 3　
　　 1　　+490　　2500　　69750　　1160 　 -1045　　 100　
　　 4　 +1735　　3550　　69500　　1085 　 -1070　　 161　
　　 1　　　　　　3170　　69125　　1055 　　　　　　　 2　
　　 7　 +1965　　4420　　69000　　 975 　　-925　　 222　
　　　　　　　　　　　　　68750　　 890 　　-910　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　68625　　1145 　　　　　　　 4　
　　 6　　　　　　4535　　68500　　 825 　　-930　　　36　
　　　　　　　　　　　　　68375　　1060 　 -1305　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　68250　　 860 　　-765　　　 1　
　　 5　 +1950　　4945　　68000　　 755 　　-755　　　59　
　　　　　　　　　　　　　67750　　 680 　　-765　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　67625　　 635 　　　　　　　25　
　　 1　 +2265　　5445　　67500　　 685 　　-645　　　29　
　　　　　　　　　　　　　67375　　 625 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　67250　　 620 　　-715　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　67125　　 615 　 -1105　　　 1　
　　 2　 +1250　　4735　　67000　　 560 　　-700　　 318　
　　　　　　　　　　　　　66625　　 530 　　-670　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　66500　　 495 　　-665　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　66000　　 455 　　-545　　 244　
　　　　　　　　　　　　　65875　　 505 　　-325　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　65500　　 410 　　-480　　 124　
　　 1　　　　　　7540　　65000　　 365 　　-390　　 310　
　　　　　　　　　　　　　64500　　 345 　　-515　　　20　
　　　　　　　　　　　　　64375　　 310 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　64250　　 287 　　-338　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　64000　　 293 　　-312　　 131　
　　　　　　　　　　　　　63875　　 280 　　-420　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　63625　　 263 　　-312　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　63500　　 271 　　-269　　　41　
　　　　　　　　　　　　　63250　　 230 　　-265　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　63000　　 240 　　-235　　 225　
　　　　　　　　　　　　　62750　　 217 　　-278　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　62500　　 200 　　-380　　　13　
　　　　　　　　　　　　　62250　　 209 　　-186　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　62000　　 186 　　-229　　 188　
　　　　　　　　　　　　　61500　　 159 　　-186　　　10　
　　　　　　　　　　　　　61000　　 150 　　-165　　　48　
　　　　　　　　　　　　　60750　　 152 　　-163　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　60500　　 149 　　-141　　　19　
　　　　　　　　　　　　　60250　　 152 　　-112　　　17　
　　　　　　　　　　　　　60000　　 131 　　-114　　 356　
　　　　　　　　　　　　　59750　　 115 　　-125　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　59500　　 111 　　-118　　　38　
　　　　　　　　　　　　　59000　　 112 　　-110　　　57　
　　　　　　　　　　　　　58750　　 105 　　-128　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　58500　　　94 　　-111　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　58125　　　84 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　58000　　　95 　　 -80　　 136　
　　　　　　　　　　　　　57750　　　85 　　 -69　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　57500　　　79 　　 -73　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　57250　　　82 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　57000　　　78 　　 -75　　　32　
　　　　　　　　　　　　　56500　　　77 　　 -58　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　56250　　　69 　　 -80　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　56000　　　68 　　 -62　　　46　
　　　　　　　　　　　　　55625　　　63 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55500　　　59 　　 -47　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　55000　　　59 　　 -50　　 133　
　　　　　　　　　　　　　54500　　　50 　　 -45　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　54000　　　45 　　 -48　　　63　
　　　　　　　　　　　　　53875　　　50 　　 -53　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53625　　　42 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53250　　　49 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53000　　　44 　　 -33　　　68　
　　　　　　　　　　　　　52500　　　38 　　 -18　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52000　　　36 　　 -25　　　19　
　　　　　　　　　　　　　51000　　　31 　　 -22　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　50750　　　30 　　 -21　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　50500　　　29 　　 -50　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　50250　　　31 　　 -16　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50000　　　27 　　 -25　　 119　
　　　　　　　　　　　　　49750　　　26 　　 -18　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　49500　　　25 　　 -21　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　49250　　　24 　　 -20　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49000　　　21 　　 -22　　　10　
　　　　　　　　　　　　　48750　　　20 　　 -46　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48000　　　19 　　 -18　　　34　
　　　　　　　　　　　　　47750　　　19 　　 -25　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47250　　　18 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47000　　　17 　　 -17　　　21　
　　　　　　　　　　　　　46500　　　16 　　 -11　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46000　　　15 　　 -13　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　45000　　　13 　　 -11　　　24　
　　　　　　　　　　　　　44000　　　11 　　　-9　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　43750　　　11 　　 -24　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43500　　　10 　　 -14　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43000　　　10 　　　-9　　　12　
　　　　　　　　　　　　　42750　　　 9 　　　-6　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　42000　　　 8 　　　-7　　　25　
　　　　　　　　　　　　　41750　　　 8 　　　-5　　　12　
　　　　　　　　　　　　　41250　　　 7 　　　-5　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41000　　　 7 　　　-8　　　26　
　　　　　　　　　　　　　40500　　　12 　　　-2　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　 6 　　　-8　　　54　
　　　　　　　　　　　　　39500　　　 5 　　　-4　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　 7 　　　-5　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　 5 　　　-5　　　10　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　 5 　　　-2　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　 3 　　　-5　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　 3 　　　-4　　　37　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　 3 　　　-2　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　 2 　　　-2　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　 2 　　　 0　　　11　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　 2 　　　-1　　　41　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　 2 　　　-1　　　38　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　 1 　　　-1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　 1 　　　-1　　　18　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　 1 　　　-1　　　75　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　 1 　　　-1　　　61　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 1 　　　 0　　　 1　

株探ニュース