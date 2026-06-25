日経225オプション7月限（25日日中） 8万円コールが出来高最多822枚
25日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万1059枚だった。うちコールの出来高が6386枚と、プットの4673枚を上回った。コールの出来高トップは8万円の822枚（113円高170円）。プットの出来高トップは6万円の356枚（114円安131円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
8 0 1 100000
138 0 1 95000
90 +1 2 94000
87 +1 2 92000
248 +1 4 90000
107 +5 8 88000
122 +5 10 87500
99 +12 19 85750
342 +18 28 85000
9 +16 28 84500
62 +21 36 84000
10 +31 47 83500
116 +33 55 83000
67 +42 68 82500
144 +49 79 82000
7 +63 102 81500
145 +72 111 81000
78 +91 137 80500
822 +113 170 80000
30 +145 209 79500
280 +163 243 79000
40 +208 300 78500
354 +241 350 78000
396 +295 435 77500
283 +361 525 77000
70 +391 590 76500
155 +480 715 76000
35 +547 810 75500 3935 -2915 1
20 895 75375
22 +575 880 75250
10 770 75125
559 +670 1000 75000 4470 2
9 +635 1075 74625
303 +700 1100 74500
1 +680 1160 74375
225 +875 1360 74000
1 +310 920 73750
2 +315 940 73625
48 +905 1475 73500
2 +440 1085 73375
3 +870 1430 73250
475 +1085 1790 73000
2 +500 1280 72875
5 +1165 1800 72750
114 +1245 2055 72500
72250 2060 2
82 +1320 2270 72000 1935 -2365 25
7 +1040 2125 71750
7 +1410 2520 71500 1690 -2035 50
71250 1590 10
3 1835 71125
18 +1590 2900 71000 1545 -1785 69
3 +1820 3320 70500 1390 -1350 49
70250 1305 105
93 +1935 3700 70000 1215 -925 257
69875 1255 -1010 3
1 +490 2500 69750 1160 -1045 100
4 +1735 3550 69500 1085 -1070 161
1 3170 69125 1055 2
7 +1965 4420 69000 975 -925 222
68750 890 -910 2
68625 1145 4
6 4535 68500 825 -930 36
68375 1060 -1305 3
68250 860 -765 1
5 +1950 4945 68000 755 -755 59
67750 680 -765 1
67625 635 25
1 +2265 5445 67500 685 -645 29
67375 625 3
67250 620 -715 2
67125 615 -1105 1
2 +1250 4735 67000 560 -700 318
66625 530 -670 2
66500 495 -665 8
66000 455 -545 244
65875 505 -325 2
65500 410 -480 124
1 7540 65000 365 -390 310
64500 345 -515 20
64375 310 1
64250 287 -338 6
64000 293 -312 131
63875 280 -420 2
63625 263 -312 1
63500 271 -269 41
63250 230 -265 4
63000 240 -235 225
62750 217 -278 1
62500 200 -380 13
62250 209 -186 2
62000 186 -229 188
61500 159 -186 10
61000 150 -165 48
60750 152 -163 2
60500 149 -141 19
60250 152 -112 17
60000 131 -114 356
59750 115 -125 2
59500 111 -118 38
59000 112 -110 57
58750 105 -128 6
58500 94 -111 7
58125 84 2
58000 95 -80 136
57750 85 -69 8
57500 79 -73 8
57250 82 2
57000 78 -75 32
56500 77 -58 2
56250 69 -80 6
56000 68 -62 46
55625 63 1
55500 59 -47 4
55000 59 -50 133
54500 50 -45 8
54000 45 -48 63
53875 50 -53 1
53625 42 1
53250 49 1
53000 44 -33 68
52500 38 -18 1
52000 36 -25 19
51000 31 -22 4
50750 30 -21 3
50500 29 -50 5
50250 31 -16 1
50000 27 -25 119
49750 26 -18 2
49500 25 -21 5
49250 24 -20 1
49000 21 -22 10
48750 20 -46 2
48000 19 -18 34
47750 19 -25 1
47250 18 1
47000 17 -17 21
46500 16 -11 1
46000 15 -13 2
45000 13 -11 24
44000 11 -9 6
43750 11 -24 1
43500 10 -14 1
43000 10 -9 12
42750 9 -6 8
42000 8 -7 25
41750 8 -5 12
41250 7 -5 1
41000 7 -8 26
40500 12 -2 1
40000 6 -8 54
39500 5 -4 4
39000 7 -5 6
38000 5 -5 10
37000 5 -2 4
36000 3 -5 5
35000 3 -4 37
34000 3 -2 3
32000 2 -2 4
31000 2 0 11
30000 2 -1 41
29000 2 -1 38
28000 1 -1 1
26000 1 -1 18
25000 1 -1 75
24000 1 -1 61
20000 1 0 1
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
8 0 1 100000
138 0 1 95000
90 +1 2 94000
87 +1 2 92000
248 +1 4 90000
107 +5 8 88000
122 +5 10 87500
99 +12 19 85750
342 +18 28 85000
9 +16 28 84500
62 +21 36 84000
10 +31 47 83500
116 +33 55 83000
67 +42 68 82500
144 +49 79 82000
7 +63 102 81500
145 +72 111 81000
78 +91 137 80500
822 +113 170 80000
30 +145 209 79500
280 +163 243 79000
40 +208 300 78500
354 +241 350 78000
396 +295 435 77500
283 +361 525 77000
70 +391 590 76500
155 +480 715 76000
35 +547 810 75500 3935 -2915 1
20 895 75375
22 +575 880 75250
10 770 75125
559 +670 1000 75000 4470 2
9 +635 1075 74625
303 +700 1100 74500
1 +680 1160 74375
225 +875 1360 74000
1 +310 920 73750
2 +315 940 73625
48 +905 1475 73500
2 +440 1085 73375
3 +870 1430 73250
475 +1085 1790 73000
2 +500 1280 72875
5 +1165 1800 72750
114 +1245 2055 72500
72250 2060 2
82 +1320 2270 72000 1935 -2365 25
7 +1040 2125 71750
7 +1410 2520 71500 1690 -2035 50
71250 1590 10
3 1835 71125
18 +1590 2900 71000 1545 -1785 69
3 +1820 3320 70500 1390 -1350 49
70250 1305 105
93 +1935 3700 70000 1215 -925 257
69875 1255 -1010 3
1 +490 2500 69750 1160 -1045 100
4 +1735 3550 69500 1085 -1070 161
1 3170 69125 1055 2
7 +1965 4420 69000 975 -925 222
68750 890 -910 2
68625 1145 4
6 4535 68500 825 -930 36
68375 1060 -1305 3
68250 860 -765 1
5 +1950 4945 68000 755 -755 59
67750 680 -765 1
67625 635 25
1 +2265 5445 67500 685 -645 29
67375 625 3
67250 620 -715 2
67125 615 -1105 1
2 +1250 4735 67000 560 -700 318
66625 530 -670 2
66500 495 -665 8
66000 455 -545 244
65875 505 -325 2
65500 410 -480 124
1 7540 65000 365 -390 310
64500 345 -515 20
64375 310 1
64250 287 -338 6
64000 293 -312 131
63875 280 -420 2
63625 263 -312 1
63500 271 -269 41
63250 230 -265 4
63000 240 -235 225
62750 217 -278 1
62500 200 -380 13
62250 209 -186 2
62000 186 -229 188
61500 159 -186 10
61000 150 -165 48
60750 152 -163 2
60500 149 -141 19
60250 152 -112 17
60000 131 -114 356
59750 115 -125 2
59500 111 -118 38
59000 112 -110 57
58750 105 -128 6
58500 94 -111 7
58125 84 2
58000 95 -80 136
57750 85 -69 8
57500 79 -73 8
57250 82 2
57000 78 -75 32
56500 77 -58 2
56250 69 -80 6
56000 68 -62 46
55625 63 1
55500 59 -47 4
55000 59 -50 133
54500 50 -45 8
54000 45 -48 63
53875 50 -53 1
53625 42 1
53250 49 1
53000 44 -33 68
52500 38 -18 1
52000 36 -25 19
51000 31 -22 4
50750 30 -21 3
50500 29 -50 5
50250 31 -16 1
50000 27 -25 119
49750 26 -18 2
49500 25 -21 5
49250 24 -20 1
49000 21 -22 10
48750 20 -46 2
48000 19 -18 34
47750 19 -25 1
47250 18 1
47000 17 -17 21
46500 16 -11 1
46000 15 -13 2
45000 13 -11 24
44000 11 -9 6
43750 11 -24 1
43500 10 -14 1
43000 10 -9 12
42750 9 -6 8
42000 8 -7 25
41750 8 -5 12
41250 7 -5 1
41000 7 -8 26
40500 12 -2 1
40000 6 -8 54
39500 5 -4 4
39000 7 -5 6
38000 5 -5 10
37000 5 -2 4
36000 3 -5 5
35000 3 -4 37
34000 3 -2 3
32000 2 -2 4
31000 2 0 11
30000 2 -1 41
29000 2 -1 38
28000 1 -1 1
26000 1 -1 18
25000 1 -1 75
24000 1 -1 61
20000 1 0 1
株探ニュース