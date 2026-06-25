日経225オプション8月限（25日日中） 6万円プットが出来高最多170枚
25日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は691枚だった。うちプットの出来高が437枚と、コールの254枚を上回った。プットの出来高トップは6万円の170枚（300円安600円）。コールの出来高トップは7万6000円の44枚（915円高2000円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 14 100000
1 +16 25 98000
2 +15 30 96000
26 +25 44 95000
2 53 94000
2 +49 79 92000
24 +62 123 90000
13 +100 190 88000
18 +131 295 85000
3 +150 345 84000
2 +181 415 83500
1 +265 500 83000
1 +320 730 81000
17 +540 1000 80000
3 +535 1230 78500
42 +660 1420 78000
4 +645 1520 77500 7655 5
2 +815 1690 77000
44 +915 2000 76000
1 +960 2160 75500
23 +1030 2315 75000
7 +1215 2865 74000
5 +720 2460 73500
4 +1350 3105 73000 4050 1
2 +1495 3435 72500
2 +1850 3910 72000 3520 -1380 1
1 +1030 3665 71500
70500 2710 6
70250 2610 18
70000 2665 -905 6
68000 1935 -790 15
67500 1755 -1255 3
67000 1680 -1070 10
66000 1400 -640 2
65500 1340 -555 1
65000 1225 -700 1
64000 1040 -805 35
63500 990 -505 3
63000 945 -455 25
62000 800 -440 9
60000 600 -300 170
59000 520 -270 2
58000 500 -185 1
57000 405 -195 12
56000 380 -155 4
55500 345 -185 1
55000 310 -175 6
54000 284 -231 13
50250 198 -58 6
50000 175 -100 20
49000 167 -64 1
47000 137 -51 4
46750 130 -58 1
45000 112 -58 30
42000 83 -41 2
41000 73 -30 1
40000 60 -10 4
34000 35 1
30000 17 -11 2
28000 13 -6 1
26000 12 -3 1
25000 9 -3 12
20000 4 -1 1
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 14 100000
1 +16 25 98000
2 +15 30 96000
26 +25 44 95000
2 53 94000
2 +49 79 92000
24 +62 123 90000
13 +100 190 88000
18 +131 295 85000
3 +150 345 84000
2 +181 415 83500
1 +265 500 83000
1 +320 730 81000
17 +540 1000 80000
3 +535 1230 78500
42 +660 1420 78000
4 +645 1520 77500 7655 5
2 +815 1690 77000
44 +915 2000 76000
1 +960 2160 75500
23 +1030 2315 75000
7 +1215 2865 74000
5 +720 2460 73500
4 +1350 3105 73000 4050 1
2 +1495 3435 72500
2 +1850 3910 72000 3520 -1380 1
1 +1030 3665 71500
70500 2710 6
70250 2610 18
70000 2665 -905 6
68000 1935 -790 15
67500 1755 -1255 3
67000 1680 -1070 10
66000 1400 -640 2
65500 1340 -555 1
65000 1225 -700 1
64000 1040 -805 35
63500 990 -505 3
63000 945 -455 25
62000 800 -440 9
60000 600 -300 170
59000 520 -270 2
58000 500 -185 1
57000 405 -195 12
56000 380 -155 4
55500 345 -185 1
55000 310 -175 6
54000 284 -231 13
50250 198 -58 6
50000 175 -100 20
49000 167 -64 1
47000 137 -51 4
46750 130 -58 1
45000 112 -58 30
42000 83 -41 2
41000 73 -30 1
40000 60 -10 4
34000 35 1
30000 17 -11 2
28000 13 -6 1
26000 12 -3 1
25000 9 -3 12
20000 4 -1 1
株探ニュース