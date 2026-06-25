　25日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は691枚だった。うちプットの出来高が437枚と、コールの254枚を上回った。プットの出来高トップは6万円の170枚（300円安600円）。コールの出来高トップは7万6000円の44枚（915円高2000円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　　　　　14　　100000　
　　 1　　 +16　　　25　　98000　
　　 2　　 +15　　　30　　96000　
　　26　　 +25　　　44　　95000　
　　 2　　　　　　　53　　94000　
　　 2　　 +49　　　79　　92000　
　　24　　 +62　　 123　　90000　
　　13　　+100　　 190　　88000　
　　18　　+131　　 295　　85000　
　　 3　　+150　　 345　　84000　
　　 2　　+181　　 415　　83500　
　　 1　　+265　　 500　　83000　
　　 1　　+320　　 730　　81000　
　　17　　+540　　1000　　80000　
　　 3　　+535　　1230　　78500　
　　42　　+660　　1420　　78000　
　　 4　　+645　　1520　　77500　　7655 　　　　　　　 5　
　　 2　　+815　　1690　　77000　
　　44　　+915　　2000　　76000　
　　 1　　+960　　2160　　75500　
　　23　 +1030　　2315　　75000　
　　 7　 +1215　　2865　　74000　
　　 5　　+720　　2460　　73500　
　　 4　 +1350　　3105　　73000　　4050 　　　　　　　 1　
　　 2　 +1495　　3435　　72500　
　　 2　 +1850　　3910　　72000　　3520 　 -1380　　　 1　
　　 1　 +1030　　3665　　71500　
　　　　　　　　　　　　　70500　　2710 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　70250　　2610 　　　　　　　18　
　　　　　　　　　　　　　70000　　2665 　　-905　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　68000　　1935 　　-790　　　15　
　　　　　　　　　　　　　67500　　1755 　 -1255　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　67000　　1680 　 -1070　　　10　
　　　　　　　　　　　　　66000　　1400 　　-640　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　65500　　1340 　　-555　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　65000　　1225 　　-700　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　64000　　1040 　　-805　　　35　
　　　　　　　　　　　　　63500　　 990 　　-505　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　63000　　 945 　　-455　　　25　
　　　　　　　　　　　　　62000　　 800 　　-440　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　60000　　 600 　　-300　　 170　
　　　　　　　　　　　　　59000　　 520 　　-270　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　58000　　 500 　　-185　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　57000　　 405 　　-195　　　12　
　　　　　　　　　　　　　56000　　 380 　　-155　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　55500　　 345 　　-185　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55000　　 310 　　-175　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 284 　　-231　　　13　
　　　　　　　　　　　　　50250　　 198 　　 -58　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 175 　　-100　　　20　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 167 　　 -64　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 137 　　 -51　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　46750　　 130 　　 -58　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 112 　　 -58　　　30　
　　　　　　　　　　　　　42000　　　83 　　 -41　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　41000　　　73 　　 -30　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　60 　　 -10　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　35 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　17 　　 -11　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　13 　　　-6　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　12 　　　-3　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　 9 　　　-3　　　12　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 4 　　　-1　　　 1　

株探ニュース