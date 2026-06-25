日経225オプション9月限（25日日中） 5万5000円プットが出来高最多21枚
25日の日経225オプション2026年9月限（最終売買日9月10日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は108枚だった。うちプットの出来高が84枚と、コールの24枚を上回った。プットの出来高トップは5万5000円の21枚（215円安550円）。コールの出来高トップは8万円の12枚（560円高1500円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 57 98000
3 +157 310 90000
1 +275 675 85000
12 +560 1500 80000
1 3145 74000 5485 -715 6
6 4265 72500
65000 1825 19
64000 1575 5
63000 1420 -600 9
61500 1190 2
61000 1105 -435 4
60750 1065 9
55000 550 -215 21
50250 355 -105 5
32000 50 4
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 57 98000
3 +157 310 90000
1 +275 675 85000
12 +560 1500 80000
1 3145 74000 5485 -715 6
6 4265 72500
65000 1825 19
64000 1575 5
63000 1420 -600 9
61500 1190 2
61000 1105 -435 4
60750 1065 9
55000 550 -215 21
50250 355 -105 5
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