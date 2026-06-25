　25日の日経225オプション2026年9月限（最終売買日9月10日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は108枚だった。うちプットの出来高が84枚と、コールの24枚を上回った。プットの出来高トップは5万5000円の21枚（215円安550円）。コールの出来高トップは8万円の12枚（560円高1500円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　　　　　57　　98000　
　　 3　　+157　　 310　　90000　
　　 1　　+275　　 675　　85000　
　　12　　+560　　1500　　80000　
　　 1　　　　　　3145　　74000　　5485 　　-715　　　 6　
　　 6　　　　　　4265　　72500　
　　　　　　　　　　　　　65000　　1825 　　　　　　　19　
　　　　　　　　　　　　　64000　　1575 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　63000　　1420 　　-600　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　61500　　1190 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　61000　　1105 　　-435　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　60750　　1065 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　55000　　 550 　　-215　　　21　
　　　　　　　　　　　　　50250　　 355 　　-105　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　50 　　　　　　　 4　

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