【↑】日経平均 大引け｜ 急反発、半導体関連が買われ最高値更新 (6月25日)
日経平均株価
始値 70114.09
高値 72594.22
安値 69982.67
大引け 72366.34(前日比 +3191.37 、 +4.61％ )
売買高 23億3321万株 (東証プライム概算)
売買代金 10兆9137億円 (東証プライム概算)
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■本日のポイント
１．日経平均は急反発、一気に最高値更新
２．マイクロン好決算で投資家心理が改善
３．ハイテク株安に歯止め感、韓国株上昇
４．国内半導体セクターも軒並み買い戻し
５．中東緩和期待で原油安、資源株が軟調
■東京市場概況
前日の米国市場では、NYダウは前日比182ドル高と反発した。原油価格の下落を手がかりに消費関連株や景気敏感株が買われた。
東京市場では、日経平均株価は寄り付きから7万円台を回復してスタート。その後も一貫して水準を切り上げ、上げ幅は一時3400円あまりに達した。22日につけた7万2353円を上回り、終値ベースでの最高値更新を果たした。
25日の東京市場は、一気に切り返しに転じた。日本時間朝方に発表された米半導体メモリー大手マイクロン・テクノロジー の好決算を受け、市場センチメントが急改善。直近まで広がっていた世界的なハイテク株売りの流れにくさびが打ち込まれる格好となり、ここ調整気味だった半導体関連の主力銘柄が軒並み買い戻された。ハイテク株の影響が大きい韓国株市場の上昇を横目に、後場に入っても日本株は強調展開を継続。大引けにかけて更に上値を追った。リスクオン地合いのなか、イラン情勢の緊張緩和期待による原油安を背景に資源株が軟調。商社株の下げも目立った。プライム市場の値上がり銘柄数は6割以上となった。
個別ではアドバンテスト<6857>が値を飛ばし、キオクシアホールディングス<285A>や東京エレクトロン<8035>、ディスコ<6146>、レーザーテック<6920>、ＳＣＲＥＥＮホールディングス<7735>が水準を切り上げた。ソフトバンクグループ<9984>に加え、村田製作所<6981>や太陽誘電<6976>、イビデン<4062>も大幅高。フジクラ<5803>は堅調。ファーストリテイリング<9983>が高い。堺化学工業<4078>や宮越ホールディングス<6620>、日本ケミコン<6997>が急伸した。
半面、ＩＮＰＥＸ<1605>が安く、三菱商事<8058>や三井物産<8031>、豊田通商<8015>も冴えない。東京海上ホールディングス<8766>、ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス<8725>のほか、塩野義製薬<4507>やソニーグループ<6758>、住友金属鉱山<5713>が値下がりした。
日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄はアドテスト <6857>、東エレク <8035>、ＳＢＧ <9984>、キオクシア <285A>、ファストリ <9983>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約2589円。
日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄は三菱商 <8058>、塩野義 <4507>、三井物 <8031>、ソニーＧ <6758>、豊田通商 <8015>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約50円。
東証33業種のうち上昇は23業種。上昇率の上位5業種は(1)電気機器、(2)情報・通信業、(3)ガラス・土石、(4)ゴム製品、(5)金属製品。一方、下落率の上位5業種は(1)鉱業、(2)海運業、(3)保険業、(4)卸売業、(5)石油・石炭。
■個別材料株
△キオクシア <285A> [東証Ｐ]
マイクロン が想定以上の好決算発表し時間外で急伸。
△ポラリスＨＤ <3010> [東証Ｓ]
27年3月期配当予想を増額修正。
△堺化学 <4078> [東証Ｐ]
米マイクロン 人気にあやかりＭＬＣＣ関連で投資資金が再攻勢。
△ＲＳＣ <4664> [東証Ｓ]
ＳＢＧ <9984> 「フィジカルＡＩがロボット量産」で思惑買い。
△ＪＸ金属 <5016> [東証Ｐ]
プローブカード向け金属材料の増産が伝わる。
△ソフトテック <550A> [東証Ｓ]
27年3月期に記念配当を実施へ。
△牧野フ <6135> [東証Ｐ]
ＮＳＳＫが1株1万6000円程度でのTOBを提案。
△アドテスト <6857> [東証Ｐ]
ＨＢＭ爆需で半導体製造装置株のフロントランナーに。
△スマバ <9417> [東証Ｓ]
オリックス <8591> と「空飛ぶクルマ」のポート整備に向けた検討を開始。
△ＳＢＧ <9984> [東証Ｐ]
野村證券が目標株価1万0220円に引き上げ。
▼ハローズ <2742> [東証Ｐ]
第1四半期は2ケタ営業減益に。
▼住友鉱 <5713> [東証Ｐ]
金相場の下落を弱材料視。
東証プライムの値上がり率上位10傑は(1)アドテスト <6857>、(2)堺化学 <4078>、(3)キオクシア <285A>、(4)宮越ＨＤ <6620>、(5)日ケミコン <6997>、(6)Ｖテク <7717>、(7)コクサイエレ <6525>、(8)太陽誘電 <6976>、(9)日本マイクロ <6871>、(10)ＯＫＩ <6703>。
値下がり率上位10傑は(1)ブイキューブ <3681>、(2)シャープ <6753>、(3)サンウェルズ <9229>、(4)Ｊディスプレ <6740>、(5)ＡＲＥＨＤ <5857>、(6)スカＪＳＡＴ <9412>、(7)テスＨＤ <5074>、(8)アニコムＨＤ <8715>、(9)富士製薬 <4554>、(10)三井海洋 <6269>。
【大引け】
日経平均は前日比3191.37円(4.61％)高の7万2366.34円。ＴＯＰＩＸは前日比52.71(1.33％)高の4016.47。出来高は概算で23億3321万株。東証プライムの値上がり銘柄数は1043、値下がり銘柄数は471となった。東証グロース250指数は700.14ポイント(4.83ポイント高)。
［2026年6月25日］
株探ニュース
始値 70114.09
高値 72594.22
安値 69982.67
大引け 72366.34(前日比 +3191.37 、 +4.61％ )
売買高 23億3321万株 (東証プライム概算)
売買代金 10兆9137億円 (東証プライム概算)
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■本日のポイント
１．日経平均は急反発、一気に最高値更新
２．マイクロン好決算で投資家心理が改善
３．ハイテク株安に歯止め感、韓国株上昇
４．国内半導体セクターも軒並み買い戻し
５．中東緩和期待で原油安、資源株が軟調
■東京市場概況
前日の米国市場では、NYダウは前日比182ドル高と反発した。原油価格の下落を手がかりに消費関連株や景気敏感株が買われた。
東京市場では、日経平均株価は寄り付きから7万円台を回復してスタート。その後も一貫して水準を切り上げ、上げ幅は一時3400円あまりに達した。22日につけた7万2353円を上回り、終値ベースでの最高値更新を果たした。
25日の東京市場は、一気に切り返しに転じた。日本時間朝方に発表された米半導体メモリー大手マイクロン・テクノロジー の好決算を受け、市場センチメントが急改善。直近まで広がっていた世界的なハイテク株売りの流れにくさびが打ち込まれる格好となり、ここ調整気味だった半導体関連の主力銘柄が軒並み買い戻された。ハイテク株の影響が大きい韓国株市場の上昇を横目に、後場に入っても日本株は強調展開を継続。大引けにかけて更に上値を追った。リスクオン地合いのなか、イラン情勢の緊張緩和期待による原油安を背景に資源株が軟調。商社株の下げも目立った。プライム市場の値上がり銘柄数は6割以上となった。
個別ではアドバンテスト<6857>が値を飛ばし、キオクシアホールディングス<285A>や東京エレクトロン<8035>、ディスコ<6146>、レーザーテック<6920>、ＳＣＲＥＥＮホールディングス<7735>が水準を切り上げた。ソフトバンクグループ<9984>に加え、村田製作所<6981>や太陽誘電<6976>、イビデン<4062>も大幅高。フジクラ<5803>は堅調。ファーストリテイリング<9983>が高い。堺化学工業<4078>や宮越ホールディングス<6620>、日本ケミコン<6997>が急伸した。
半面、ＩＮＰＥＸ<1605>が安く、三菱商事<8058>や三井物産<8031>、豊田通商<8015>も冴えない。東京海上ホールディングス<8766>、ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス<8725>のほか、塩野義製薬<4507>やソニーグループ<6758>、住友金属鉱山<5713>が値下がりした。
日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄はアドテスト <6857>、東エレク <8035>、ＳＢＧ <9984>、キオクシア <285A>、ファストリ <9983>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約2589円。
日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄は三菱商 <8058>、塩野義 <4507>、三井物 <8031>、ソニーＧ <6758>、豊田通商 <8015>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約50円。
東証33業種のうち上昇は23業種。上昇率の上位5業種は(1)電気機器、(2)情報・通信業、(3)ガラス・土石、(4)ゴム製品、(5)金属製品。一方、下落率の上位5業種は(1)鉱業、(2)海運業、(3)保険業、(4)卸売業、(5)石油・石炭。
■個別材料株
△キオクシア <285A> [東証Ｐ]
マイクロン が想定以上の好決算発表し時間外で急伸。
△ポラリスＨＤ <3010> [東証Ｓ]
27年3月期配当予想を増額修正。
△堺化学 <4078> [東証Ｐ]
米マイクロン 人気にあやかりＭＬＣＣ関連で投資資金が再攻勢。
△ＲＳＣ <4664> [東証Ｓ]
ＳＢＧ <9984> 「フィジカルＡＩがロボット量産」で思惑買い。
△ＪＸ金属 <5016> [東証Ｐ]
プローブカード向け金属材料の増産が伝わる。
△ソフトテック <550A> [東証Ｓ]
27年3月期に記念配当を実施へ。
△牧野フ <6135> [東証Ｐ]
ＮＳＳＫが1株1万6000円程度でのTOBを提案。
△アドテスト <6857> [東証Ｐ]
ＨＢＭ爆需で半導体製造装置株のフロントランナーに。
△スマバ <9417> [東証Ｓ]
オリックス <8591> と「空飛ぶクルマ」のポート整備に向けた検討を開始。
△ＳＢＧ <9984> [東証Ｐ]
野村證券が目標株価1万0220円に引き上げ。
▼ハローズ <2742> [東証Ｐ]
第1四半期は2ケタ営業減益に。
▼住友鉱 <5713> [東証Ｐ]
金相場の下落を弱材料視。
値下がり率上位10傑は(1)ブイキューブ <3681>、(2)シャープ <6753>、(3)サンウェルズ <9229>、(4)Ｊディスプレ <6740>、(5)ＡＲＥＨＤ <5857>、(6)スカＪＳＡＴ <9412>、(7)テスＨＤ <5074>、(8)アニコムＨＤ <8715>、(9)富士製薬 <4554>、(10)三井海洋 <6269>。
【大引け】
日経平均は前日比3191.37円(4.61％)高の7万2366.34円。ＴＯＰＩＸは前日比52.71(1.33％)高の4016.47。出来高は概算で23億3321万株。東証プライムの値上がり銘柄数は1043、値下がり銘柄数は471となった。東証グロース250指数は700.14ポイント(4.83ポイント高)。
［2026年6月25日］
株探ニュース