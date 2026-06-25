ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地ターゲットフィールドでのツインズ戦に「1番投手兼DH」で先発出場。6回89球を投げて、5安打3失点2四球8奪三振。2回裏にパスボールと適時打で劣勢に立たされるも、中盤以降は持ち直して今季8勝目を挙げた。規定投球回にはわずかに届いていないものの、防御率1.58と好成績を維持している。

またこの日は、フォーシームが渡米後最速タイの101.7マイル（約163.7キロ）を計測。100マイル超えを16球も記録し、フォーシームの1試合平均球速も自身最速を更新した。

■留まらぬ二刀流の進化

この日の大谷は、2回裏に1死満塁のピンチからパスボールと適時打で3失点（自責点2）。若手のダルトン・ラッシング捕手と息が合わず、3回以降は自身でピッチコムを操作。見事に立て直して6回まで追加点を許さなかった。

2回裏には、フォーシームが渡米後最速タイとなる101.7マイル（約163.7キロ）を計測。MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』によると、2025年6月28日（同29日）のロイヤルズ戦と9月16日のフィリーズ戦以来。通算3度目となった。

またこの試合、フォーシームが「平均99.8マイル」を計測し、2025年9月5日（同6日）の99.7マイルを上回る自身最速を更新。100マイル超え16球は、同日の11球を上回る最多記録に。7月に32歳を迎える二刀流は、未だに進化を続けている。