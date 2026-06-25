【FIFAワールドカップ2026】スイス代表 2ー1 カナダ代表（日本時間6月25日／BCプレイス・バンクーバー）

【映像】GK頭抱える！まさかのトンネルで痛恨失点

日本時間6月25日、FIFAワールドカップ2026グループB第3節で共催国のカナダ代表はスイス代表と対戦した。

グループ首位通過を懸けた一戦で、カナダ代表は後半開始直後の46分に先制を許す。さらに57分には、自分たちのミスから追加点を献上してしまった。

スイス代表DFルカ・ハケスのロングボールに対し、カナダ代表DFデレク・コーネリアスが落下地点を見誤り、クリアできず。その隙を突いたFWブレール・エンボロにボールを収められると、2人のDFを引きつけられた後にMFヨハン・マンザンビへラストパスを通された。

ボックス内でマンザンビがダイレクトシュートを放つと、ボールはカナダ代表GKマクシム・クレポーの脇の下を抜けてゴールに吸い込まれた。

ほぼ正面へのシュートだっただけに、クレポーは思わず頭を抱え、うなだれるしかなかった。

今大会好セーブ連発も痛恨…決勝Tで雪辱なるか

ジェシー・マーシュ監督就任直後のコパ・アメリカでの活躍が記憶に新しいクレポーだが、昨年のゴールドカップではGKデイン・セント・クレアにポジションを譲る時期もあった。

それでも今大会を前に、マーシュ監督から改めて正GKとしての信頼を伝えられると、大会を通してファインセーブを連発。スイス戦でも前半に決定機を防いでいたが、この場面では彼だけの責任ではないものの、痛恨の失点につながってしまった。

チームは1ー2で敗れたが、カナダ代表史上初となる決勝トーナメント進出はすでに決定している。この悔しさをラウンド32以降で晴らせるだろうか。

（FIFAワールドカップ2026）