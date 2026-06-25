ＯＳＫ日本歌劇団・トップスターの翼和希が２５日、大阪市内で行われた「ミュージカル『幸村を討て』」（８月２７〜３０日＝大阪・ナレッジシアター）の制作発表に出席した。

同公演は、作家・今村翔吾氏の人気小説「幸村を討て」を原作とし、脚本家・北林佐和子氏が舞台化した本格ドラマだ。同作で翼は徳川家康と真田幸村の１人２役に初挑戦する。

舞台に立った翼は、最初に同作の主題歌「幸村を討て」を歌唱。

歌唱した感想を聞かれた翼は「幸村の世界に引き込んでやろうと思いながら歌いました。（舞台）裏に先生２人（今村氏と北林氏）が居てたんで緊張しました」と照れ笑い。

幸村ゆかりの地である長野・上田市の斉藤達也市長から激励されると「がんばります。（エールを）受け取りました！」と答えた。

同作の１部で家康による謎解きが行われるという。台本を読むと「入団史上最大のセリフ量で、ずっと家康って書いてるなと思いました。舞台人として、やりがいがある」と意欲を見せた。

ミュージカル化について今村氏は「ミュージカルでできるのかなと思いましたが、どうなるか楽しみ」と興味津々といった様子。翼の歌った主題歌について「久々に他人の歌った歌を聞いて鳥肌が立った」と絶賛した。

京都出身の今村氏は、関西人は豊臣秀吉を助けた真田幸村が好きだと言い、「関西に醸造された反骨精神とかにも、幸村って存在は関わっているんじゃないか。もしもこれが誰かによって描かれた物語だったらと考えたら…。こういう幸村像が僕の中に浮かんできた。関西人の根元にある中央への反骨心みたいな物語なので、関西の方は共感していただけるのかなって気はします」とアピールした。